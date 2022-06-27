ПриватБанк починає виплати грошової допомоги від міжнародних організацій неповнолітнім

ПриватБанк розпочинає виплати переказів Western Union з грошовою допомогою внутрішньо переміщеним особам від міжнародних організацій для українців, які через війну були змушені шукати притулок у безпечних регіонах та яким на момент отримання допомоги виповнилося від 14 до 18 років.

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Про це повідомляє прес-служба Приватбанку.

Щоб отримати допомогу (ООН World Food Programme, WFP), розмір якої становить 2200 грн, неповнолітні українці мають відкрити картку для виплат ПриватБанку.

Зробити це можна у будь-якому відділенні банку, при оформленні картки присутність батьків чи опікунів не обов'язково. Зарахування та зняття грошової допомоги – без комісії.

Українці, яким виповнилося від 14 до 16 років, після отримання SMS-повідомлення з контрольним номером переказу Western Union, можуть отримати переказ виключно на картку ПриватБанку у Приват24 або відділенні банку.

Для клієнтів від 16 до 18 років переказ Western Union буде доступний для виплати по всіх каналах ПриватБанку: Приват24, банкоматах, терміналах самообслуговування, відділеннях банку.

Крім того, зарахувати переказ коштів на карту можна, звернувшись до клієнтської підтримки за телефоном 3700 або в чат "Допомога Онлайн".

Зазначимо, раніше ПриватБанк розпочав виплату допомоги українцям у рамках спільного проекту Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Мінсоцполітики.

Нагадаємо, українці, які перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях чи територіях, на яких йдуть активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи, можуть подати заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій.