Украинцы через ПриватБанк получили помощь от международных организаций на 6.5 млрд грн

Украинцы, которые из-за войны были вынуждены искать убежища в безопасных регионах страны или зарегистрированы на временно оккупированных территориях, получили через ПриватБанк уже более 1,5 миллиона переводов с денежной помощью от международных организаций.

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Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

В настоящее время помощь получают люди, зарегистрированные в определенных международными организациями территориях (Луганская, Донецкая, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Сумская, Черниговская и Запорожская области), и которые подали заявку через платформу єДопомога.

Общая сумма полученных выплат составляет более 6,5 млрд грн, а подавляющее большинство – 90% переводов было получено онлайн на карту ПриватБанка в мобильном Приват24.

Напомним - заявку на выплату денежной помощи от международных организаций можно подать онлайн через правительственную платформу єДопомога, без посещения отделения банков или центров предоставления административных услуг.

Если, например, у пожилых людей, нет возможности самостоятельно подать заявку на платформе, стоит обратить к родственникам, знакомым, друзьям, которые могут помочь это сделать за них.

В заявке, кроме личных данных, необходимо указать IBAN карты для выплат ПриватБанка. Его можно найти самостоятельно в приложении Приват 24 - "реквизиты", или в терминале самообслуживания. Если карты нет, ее можно оформить за несколько минут в мобильном приложении Приват24 или в отделении.

Решения о предоставлении помощи соответствующей категории населения и сумме выплат принимают именно международные организации.

Напомним, ПриватБанк приступил к выплате переводов Western Union с денежной помощью внутренне перемещенным лицам от международных организаций для украинцев, которые в результате войны были вынуждены искать убежище в безопасных регионах и которым на момент получения помощи исполнилось от 14 до 18 лет.

Отметим, что украинцы, находящиеся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых идут активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица могут подать заявку на получение денежной помощи от интернациональных организаций.

Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление, упрощающее и ускоряющее постановку внутренне перемещенных лиц на учет и получение социальных выплат.