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Кожен третій українець недоїдає
В ООН занепокоєні погіршенням ситуації із продовольством в Україні. За даними організації кожен третій українець так чи інакше страждає від нестачі харчів.
Про це повідомив представник Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Антуан Валлас.
"Наша організація занепокоєна погіршенням ситуації із продовольством в Україні. На сьогодні кожен третій з українців так чи інакше страждає від браку продовольства. Ми намагаємося діяти дуже гнучко, щоб допомагати різним верствам населення на території України: або це переміщені особи, або люди, які перебувають в умовах активних воєнних дій, життя яких страждає від війни", - сказав Валлас.
За його словами, ВПП ООН вже надала підтримку понад 2 млн українців у вигляді допомоги або грошових виплат.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зокрема, з березня було роздано кілька мільйонів доларів готівкою.
Так, українці отримали через ПриватБанк вже понад 1,5 мільйона переказів з грошовою допомогою від міжнародних організацій.
Зазначимо, що українці, які знаходяться на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або територіях, на яких йдуть активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи можуть подати заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій.