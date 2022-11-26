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У ході міжнародного саміту з продовольчої безпеки для ініціативи "Grain from Ukraine" було зібрано $150 млн
26 листопада Україна провела міжнародний саміт з продовольчої безпеки для ініціативи “Grain from Ukraine”, до якої вже приєдналися 22 країни.
Так, за результатами саміту було зібрано близько $150 млн.
Про це під час пресбрифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Економічна правда.
"За програмою "Grain from Ukraine" до кінця наступної весни ми плануємо відправити мінімум 60 суден – не менше 10 на місяць – до країн під загрозою голоду та посухи: Ефіопія, Судан, Південний Судан, Сомалі, Ємен, Конго, Кенія та Нігерія", – заявив Зеленський.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За словами Зеленського, одне судно з українським зерном забезпечує потреби 90 тисяч людей, а 60 суден зможуть попередити голодну смерть мінімум 5 млн мешканців світу.
В середньому в українські морські порти заходять судна вантажністю 30-40 тис тонн, 60 кораблів зможуть перевезти близько 1,8 - 2,4 млн тонн продовольства в країни, які цього найбільше потребують.
Зазначимо, що суть програми "Grain from Ukraine" полягає в прямій закупівлі країнами-учасниками проєкту агропродукції у українських виробників.
Нагадаємо, що Україна надасть країнам Африки та Азії 125 тис тонн зерна як гуманітарну допомогу.