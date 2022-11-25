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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Україна надасть країнам Африки та Азії 125 тис тонн зерна як гуманітарну допомогу

Україна надасть країнам Африки та Азії 125 тис тонн зерна як гуманітарну допомогу

Уряд схвалив надання гуманітарної допомоги країнам Африки та Азії у вигляді 125 тисяч тонн зерна. 

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Про це йдеться у постанові Кабміну.

"Міністерству внутрішніх справ, Державній службі з надзвичайних ситуацій забезпечити надання товарів гуманітарної допомоги — зерна пшениці (не нижче 3 класу) та/або зерна кукурудзи загальним обсягом до 125 000 метричних тонн шляхом поставки до Республіки Судан, Республіки Ємен, Республіки Кенія, Федеративної Республіки Нігерія (далі — держави Африки та Азії)", - йдеться у постанові.

Постановою передбачено виділення Міністерству внутрішніх справ (для ДСНС) 900 млн грн для закупівлі та поставки до держав Африки та Азії зерна пшениці (не нижче 3 класу) та/або зерна кукурудзи обсягом до 64 тисяч тонн.

Зазначається, що кошти на зазначені видатки будуть виділені з резервного фонду держбюджету.

Нагадаємо, Україна запустила продовольчу гуманітарну програму "Grain from Ukraine". Її суть полягає в прямій закупівлі країнами-учасниками проєкту агропродукції в українських виробників.

Програма передбачає забезпечення зерном щонайменше 5 мільйонів людей до кінця весни 2023.

Автор:
Ніна Комащенко