Україна надасть країнам Африки та Азії 125 тис тонн зерна як гуманітарну допомогу

Уряд схвалив надання гуманітарної допомоги країнам Африки та Азії у вигляді 125 тисяч тонн зерна.

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Про це йдеться у постанові Кабміну.

"Міністерству внутрішніх справ, Державній службі з надзвичайних ситуацій забезпечити надання товарів гуманітарної допомоги — зерна пшениці (не нижче 3 класу) та/або зерна кукурудзи загальним обсягом до 125 000 метричних тонн шляхом поставки до Республіки Судан, Республіки Ємен, Республіки Кенія, Федеративної Республіки Нігерія (далі — держави Африки та Азії)", - йдеться у постанові.

Постановою передбачено виділення Міністерству внутрішніх справ (для ДСНС) 900 млн грн для закупівлі та поставки до держав Африки та Азії зерна пшениці (не нижче 3 класу) та/або зерна кукурудзи обсягом до 64 тисяч тонн.

Зазначається, що кошти на зазначені видатки будуть виділені з резервного фонду держбюджету.

Нагадаємо, Україна запустила продовольчу гуманітарну програму "Grain from Ukraine". Її суть полягає в прямій закупівлі країнами-учасниками проєкту агропродукції в українських виробників.

Програма передбачає забезпечення зерном щонайменше 5 мільйонів людей до кінця весни 2023.