Украина предоставит странам Африки и Азии 125 тыс тонн зерна в качестве гуманитарной помощи

Правительство одобрило оказание гуманитарной помощи странам Африки и Азии в размере 125 тысяч тонн зерна.

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Об этом говорится в постановлении Кабмина.

"Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям обеспечить предоставление товаров гуманитарной помощи — зерна пшеницы (не ниже 3 класса) и/или зерна кукурузы общим объемом до 125 000 метрических тонн путем поставки в Республику Судан, Республику Йемен, Республику Кению, Федеративную Республику Нигерия", - говорится в постановлении.

Постановлением предусмотрено выделение Министерству внутренних дел (для ГСЧС) 900 млн грн для закупки и поставки в государства Африки и Азии зерна пшеницы (не ниже 3 класса) и/или зерна кукурузы объемом до 64 тысяч тонн.

Средства на указанные расходы будут выделены из резервного фонда госбюджета.

Напомним, Украина запустила продовольственную гуманитарную программу "Grain from Ukraine". Ее суть состоит в прямой закупке странами-участниками проекта агропродукции у украинских производителей..

Программа предусматривает обеспечение зерном не менее 5 миллионов человек до конца весны 2023 года.