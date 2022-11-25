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Украина предоставит странам Африки и Азии 125 тыс тонн зерна в качестве гуманитарной помощи
Правительство одобрило оказание гуманитарной помощи странам Африки и Азии в размере 125 тысяч тонн зерна.
Об этом говорится в постановлении Кабмина.
"Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям обеспечить предоставление товаров гуманитарной помощи — зерна пшеницы (не ниже 3 класса) и/или зерна кукурузы общим объемом до 125 000 метрических тонн путем поставки в Республику Судан, Республику Йемен, Республику Кению, Федеративную Республику Нигерия", - говорится в постановлении.
Постановлением предусмотрено выделение Министерству внутренних дел (для ГСЧС) 900 млн грн для закупки и поставки в государства Африки и Азии зерна пшеницы (не ниже 3 класса) и/или зерна кукурузы объемом до 64 тысяч тонн.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Средства на указанные расходы будут выделены из резервного фонда госбюджета.
Напомним, Украина запустила продовольственную гуманитарную программу "Grain from Ukraine". Ее суть состоит в прямой закупке странами-участниками проекта агропродукции у украинских производителей..
Программа предусматривает обеспечение зерном не менее 5 миллионов человек до конца весны 2023 года.