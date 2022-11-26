В ходе международного саммита по продовольственной безопасности для инициативы "Grain from Ukraine" было собрано $150 млн

26 ноября Украина провела международный саммит по продовольственной безопасности для инициативы " Grain from Ukraine " , к которой уже присоединились 22 страны.

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Так, по результатам саммита было собрано около $150 млн.

Об этом во время пресс-брифинга сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Экономическая правда.

"По программе "Grain from Ukraine" к концу следующей весны мы планируем отправить минимум 60 судов – не менее 10 в месяц – в страны под угрозой голода и засухи: Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кения и Нигерия", – заявил Зеленский.

По словам Зеленского, одно судно с украинским зерном обеспечивает нужды 90 тысяч человек, а 60 судов смогут предупредить голодную смерть минимум 5 млн. жителей мира.

В среднем в украинские морские порты заходят суда грузоподъемностью 30-40 тыс тонн, 60 кораблей смогут перевезти около 1,8 - 2,4 млн тонн продовольствия в страны, которые в этом больше всего нуждаются.

Отметим, что суть программы "Grain from Ukraine" состоит в прямой закупке странами-участниками проекта агропродукции у украинских производителей.

Напомним, что Украина предоставит странам Африки и Азии 125 тыс. тонн зерна в качестве гуманитарной помощи.