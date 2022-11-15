Допомога виробникам і бідним країнам: Україна запускає продовольчу гуманітарну програму "Grain from Ukraine"

Суть програми полягає в прямій закупівлі країнами-учасниками проєкту агропродукції в українських виробників.

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Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

За словами Андрія Єрмака, українську продукцію неможливо буде замінити через постачання з інших країн навіть у перспективі 4-5 років. Для запобігання голоду в багатьох країнах Африки та Азії Україна запускає гуманітарну продовольчу програму "Grain from Ukraine".

Що предбачається програмою:

Україна спрямує частину зібраної пшениці, що йшла на експорт, на закупівлю для тих африканських країн, де вже зараз існують проблеми голоду. Частину експортного зерна можуть викупити держави-учасники проекту. Україна постачатиме його до бідних африканських країн.

Міжнародні партнери зможуть одночасно підтримати українську економіку у складній ситуації та допомогти бідним країнам Африки.

За ініціативи України створюється міжнародна Координаційна група з попередження голоду та під егідою Президента Володимира Зеленського, починає роботу гуманітарна Програма “Grain from Ukraine”. Ця Програма буде реалізована в партнерстві з World Food Program.

Її суть - пряма закупівля країнами-учасниками проєкту агропродукції в українських виробників та передача її країнам, що перебувають на межі голоду.

Спільно з німецьким Урядом та за підтримки Всесвітньої продовольчої програми до Ефіопії вирушило перше судно Nord Vind. На борту судна – 27 тисяч тонн пшениці. Це обсяг продовольства для майже 100 тисяч людей на рік.

До міжнародної Координаційної групи з попередження голоду входять представники Урядів країн, корпорацій, меценати, які можуть прямо впливати на забезпечення продовольчих потреб мільйонів людей у світі.

Програма передбачає забезпечення зерном щонайменше 5 мільйонів людей до кінця весни 2023.

Нагадаємо, що Росія, ймовірно, погодиться продовжити Чорноморську зернову ініціативу, термін дії якої спливає 19 листопада.