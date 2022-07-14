"Є загроза техногенної катастрофи": окупанти хочуть відновити роботу Сєвєродонецького "Азоту"

Російські окупанти розшукують у Сєвєродонецьку працівників "Азоту" та запрошують на роботу, розповідаючи байки, що повернуть хімзавод до життя. Проте запуск виробництва з порушенням базових правил безпеки може призвести до жертв та техногенної катастрофи для всього регіону.

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Про це йдеться у заяві прес-служби Group DF стосовно ситуації на Сєвєродонецькому "Азоті".

Зазначається, що система електропостачання "Азоту" наразі повністю зруйнована.

"Ми вважаємо неприпустимою ситуацію, коли окупанти усвідомлено наражають на небезпеку людей, змушуючи їх виходити на підприємство. Ми переконані, що спроба запустити виробництво з порушенням базових правил безпеки може призвести до численних жертв та навіть техногенної катастрофи для всього регіону. Нинішні масштабні руйнування на заводі не сумісні з його безпечною діяльністю", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, руйнування системи очищення стічних вод "Азоту" (цех водопостачання) завдало значних збитків Сєвєродонецьку. До війни підприємство забезпечувало очищення 100% стічних вод міста.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, окупанти розповідають місцевим байки, що таким чином повернуть завод до життя.

"Орки вже розшукують в окупованому місті працівників «Азоту» та запрошують на роботу, розповідають байки, що повернуть хімзавод до життя. Це неможливо! Орки умисно наражають людей на небезпеку", - сказав Сергій Гайдай.

Нагадаємо, російська армія продовжує завдавати авіаударів по Лисичанську Луганської області. Зокрема, росіяни закріпилися в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському.