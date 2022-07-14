"Есть угроза техногенной катастрофы": оккупанты хотят возобновить работу Северодонецкого "Азота"

Российские оккупанты разыскивают в Северодонецке работников "Азота" и приглашают на работу, рассказывая байки, что вернут химзавод к жизни. Однако запуск производства с нарушением базовых правил безопасности может привести к жертвам и техногенной катастрофе для всего региона.

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Об этом говорится в заявлении пресс-службы Group DF по поводу ситуации на Северодонецком "Азоте".

Отмечается, что система электроснабжения "Азота" полностью разрушена.

"Мы считаем недопустимой ситуацию, когда оккупанты осознанно подвергают опасности людей, заставляя их выходить на предприятие. Мы убеждены, что попытка запустить производство с нарушением базовых правил безопасности может привести к многочисленным жертвам и даже техногенной катастрофе для всего региона. Нынешние масштабные разрушения на заводе не совместимы с его безопасной деятельностью", – говорится в сообщении.

В частности, разрушение системы очистки сточных вод "Азота" (цех водоснабжения) нанесло значительный ущерб Северодонецку. До войны предприятие обеспечивало очистку 100% сточных вод города.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты рассказывают местным байки, что таким образом вернут завод к жизни.

"Орки уже разыскивают в оккупированном городе работников "Азота" и приглашают на работу, рассказывают басни, что вернут химзавод к жизни. Это невозможно! Орки умышленно подвергают людей опасности", - сказал Сергей Гайдай.

Напомним, российская армия продолжает наносить авиаудары по Лисичанску Луганской области. В частности, россияне закрепились в Северодонецке, Сиротино, Вороново и Боровском.