Россияне пытаются вытеснить ВСУ из Луганской области для дальнейшего наступления, - ОВА

Украинские военные держат оборону в Луганской области и противодействуют попыткам россиян создать условия для будущих наступательных действий. В захваченных городах оккупанты продолжают мародерствовать. Так, в Лисичанске "исчезает" коммунальная техника.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Однако во время оперативной паузы оккупанты не прекратили артиллерийские и ракетные удары, пытаются захватить небольшие населенные пункты, расположенные на границе Луганской и Донецкой областей, чтобы блокировать большие города. По меньшей мере, от четырех авиаударов страдали села и поселки 11 июля", - отметил Гайдай.

По его словам, артиллерийские обстрелы со стороны россиян, к сожалению, становится обыденностью, и иногда длятся по четыре или шесть часов подряд.

Оккупанты наносят значительные разрушения жилью и инфраструктуре, на что даже не обращают внимания.

"Такие населенные пункты, как Белогоровка или Верхнекаменское, уже почти не узнать. Но они не интересуют россиян. Как, например, и Рубежное. Что эти изверги за три месяца там сделали? Обследовали жилищный фонд. Кстати, то же будут делать и в Северодонецке. Куча обещаний на камеры пропагандистских каналов в то время, когда у людей нет света, воды и газа", - подчеркнул Гайдай.

Он сообщил, что в Лисичанске исчезает коммунальная техника.

"Ее не направляют на разборку завалов или ремонт коммуникаций. Наверняка просто вывозят приобретенную нами за последние годы технику в неизвестном направлении, оставляя местное ЖКХ ни с чем. В подавляющем большинстве такие случаи бывают после того, как коммунальное или частное предприятие "официально обследует" комендатура", - отметил глава ОВА.

Напомним, в Северодонецке Луганской области разрушены или повреждены 80% жилья. Город находится на грани гуманитарной катастрофы – нет централизованного водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения.