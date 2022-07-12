Росіяни намагаються витіснити ЗСУ з Луганської області для подальшого наступу, - ОВА

Українські військові тримають оборону на Луганщині та протидіють спробам росіян створити умови для майбутніх наступальних дій. У захоплених містах окупанти продовжують мародерство. Так, у Лисичанську "зникає" комунальна техніка.

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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Однак під час оперативної паузи окупанти не припинили артилерійські та ракетні удари, намагаються захопити невеликі населені пункти, розташовані на кордоні Луганської та Донецької областей, щоб блокувати великі міста. Щонайменше від чотирьох авіаударів страждали села та селища 11 липня", - зазначив Гайдай.

За його словами, артилерійські обстріли з боку росіян, на жаль, стають буденністю, і іноді тривають чотири або шість годин поспіль.

Окупанти завдають значних руйнувань житлу та інфраструктурі, на що навіть не звертають уваги.

"Такі населені пункти, як Білогорівка чи Верхньокам'янське, вже майже не впізнати. Але вони не цікавлять росіян. Як, наприклад, і Рубіжне. Що ці нелюди за три місяці там зробили? Обстежили житловий фонд. До речі, те саме робитимуть і в Сєвєродонецьку". Купа обіцянок на камери пропагандистських каналів у той час, коли люди не мають світла, води та газу", - підкреслив Гайдай.

Він повідомив, що у Лисичанську зникає комунальна техніка.

"Її не спрямовують на розбирання завалів або ремонт комунікацій. Напевно, просто вивозять придбану нами за останні роки техніку в невідомому напрямку, залишаючи місцеву ЖКГ ні з чим. У переважній більшості такі випадки бувають після того, як комунальне або приватне підприємство "офіційно обстежує" комендатура ", – зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку Луганської області зруйновано або пошкоджено 80% житла. Місто знаходиться на межі гуманітарної катастрофи – немає централізованого водопостачання, газопостачання, електропостачання.