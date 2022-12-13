"Металлургический коридор" может приносить Украине 1 млрд долларов ежемесячно. Но добиться этого только дипломатией будет трудно

Расширение зерновой сделки на железную руду и металлопродукцию однозначно пойдет на пользу экономике. Горно-металлургический комплекс, который до начала полномасштабного российского вторжения был одним из локомотивов украинской экономики, пострадал из-за войны больше всего. Однако переговорные позиции Украины здесь слабее, чем они были, когда мы договаривались о морских поставках зерна. Когда стороны договаривались о “зерновом соглашении”, речь шла в первую очередь о спасении от голода стран Африки, а вот металл – это просто бизнес.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Горно-металлургическая отрасль много лет была одним из главных драйверов украинской экономики. В сытом 2021 году горно-металлургический комплекс принес Украине 22 млрд долларов экспортной выручки. В общей структуре экспорта экспорт черных металлов составил 20,46%, тогда как экспорт аграрной продукции составил 18,6%. В основном это было обусловлено высокими котировками на всех ресурсных рынках , поскольку мировая экономика оживала после локдаунов.

А после 24 февраля отрасль попала под мощный удар. Из-за российской агрессии металлургия потеряла два крупных металлургических завода ММК им. Ильича и Азовсталь, которые находились во фронтовом Мариуполе и были почти полностью уничтожены в ходе боев за город. Тем не менее, в стране остались до сих пор продолжающие работать металлургические заводы, хотя и с пониженными мощностями из соображений безопасности и из-за логистических сложностей обусловлены невозможностью вывоза продукции морем.

Горные предприятия, добывающие железную руду и находящиеся главным образом в центральной части Украины, также вынуждены работать с пониженными мощностями из-за того, что не могут вывозить продукцию по морю. Начавшаяся сразу после вторжения блокада украинских портов российским флотом заставила горняков переориентироваться на железную дорогу, которая в военное время превратилась в главный канал украинского экспорта .

С другой стороны, спрос на украинскую руду и металл есть на рынке Европейского союза. Более того, этот спрос значительно возрос после того , как Еврокомиссия ввела санкции в отношении части российских металлургов, с которыми украинские метзаводы долгие годы конкурировали на рынке ЕС. Однако морская блокада и усложненная логистика нивелирует это преимущество и не позволяет украинским металлургам закрепиться на этом рынке.

Положение металлургии можно облегчить, если бы дать им возможность отгружать свою продукцию морем. В настоящее время металлургическое лобби активно продвигает тезис относительно расширения "зернового коридора" на железную руду и металлопродукцию, не без основания аргументируя это тем, что облегчение состояния дел у металлургов и горняков приведет к улучшению состояния экономики воюющей Украины и облегчат положение десятков тысяч работающих в отрасли .

"Зерновое соглашение", которое позволило безопасно вывозить украинскую агропродукцию, было реализовано по инициативе ООН и активному участию Турции. Главным аргументом, который позволил склонить агрессора в лице Кремля к беспрепятственному пропуску судов с украинской агропродукцией, стал стремительный рост цен на продовольствие, что могло стать причиной голода в беднейших странах прежде всего Африки. Поэтому вопрос экспорта зерна из Украины был проблемой глобальной продовольственной безопасности , а Кремль пошел на это соглашение, прежде всего, чтобы сохранить остатки своей репутации, которую он потерял главным образом из-за военной агрессии против Украины.

Экспорт в условиях войны

Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков говорит, что металлургические предприятия загружены на 15%-20%. Главным образом, это обусловлено тем, что производственные мощности находятся недалеко от зоны боевых действий, поэтому сложно обеспечить бесперебойную и безопасную работу. При этом металлургическая отрасль очень зависит от экспорта и логистики, нарушенной из-за боевых действий в Украине и заблокированных морских портов.

Предприятия вынуждены уменьшать объемы производства, поскольку альтернативные пути для экспорта, такие как железная дорога и автотранспорт, не являются достаточно эффективными, если сравнивать их с морской логистикой. К тому же альтернативная логистика достаточно дорога для бизнеса.

Каленков отмечает, что бизнес столкнулся с необходимостью перестройки логистических маршрутов еще до полномасштабной войны. Однако через сухопутные пограничные переходы отправлялась только часть продукции, а 70% металла и руды экспортировалось по морю.

В 2021 году горно-металлургический комплекс экспортировал продукции на сумму $22 млрд. Сейчас, в условиях войны, отрасль может экспортировать морем продукции на 1 млрд долларов ежемесячно, что хотя и меньше прошлогодних показателей, но тоже может облегчить положение воюющей Украины. Для этого нужно разблокировать порты или распространить действие "зернового коридора" на металлургию. По мнению главы "Укрметаллугпрома", этого можно добиться путем переговоров с партнерами Украины.

“Если будет открыт этот путь для нашей продукции, мы сможем возобновить наш экспорт на сумму до $1 млрд. Поэтому в переговорах с западными партнерами это нужно подчеркивать. Наши партнеры каждый месяц предоставляют Украине деньги, чтобы стабилизировать курс валюты, но намного будет продуктивнее как раз эти логистические возможности. И тогда мы сможем скачать металлургические производства”, – говорит Каленков.

При этом он считает перспективным проектом построение европути на части украинских железнодорожных путей. Это позволит хотя бы частично устранить проблему перегрузок украинских грузов с путей на путь и расширит пропускную способность железной дороги.

Мы понимаем, что наши европейские партнеры заинтересованы в том, чтобы пограничные переходы были загружены не только на военное время, но и после нашей победы. И у меня есть понимание, что так может быть. Например, около трети нашей продукции отправлялось в страны ЕС в довоенные времена, а сейчас это более 50%. Этот процент может сохраниться после нашей победы. Только Словакия, Польша и Чехия потребляет более половины нашего железорудного сырья. Такие объемы могут сохраниться и дальше”, - говорит Каленков.

Он отмечает, что сейчас Россия, несмотря на санкции, продолжает поставлять в Европу железорудное сырье и чугун. Сейчас идут активные переговоры с ЕС по поводу того, чтобы заместить российское сырье на украинское. Но прогрессу в данном вопросе мешает именно логистика.

“Если мы сможем больше поставлять в ЕС нашу продукцию, то это позволит заменить российскую. У нас есть все возможности, чтобы поставлять эту продукцию в ЕС. Но они вынуждены продолжать покупать ее у РФ потому, что Украина не может удовлетворить этот спрос”, - отметил Каленков.

Политический фактор

Руководитель проектов в Институте Черноморских исследований Андрей Клименко скептически относится к возможности расширения зерновой сделки на металл и железную руду.

“Я уверен, что в этой теме желаемое кажется за выполнимое желаемое. Зерновое соглашение совершилось по единственной причине – позиции Турции и прежде всего личной позиции Эрдогана. Никакая ООН без него ничего бы не сделала. У Эрдогана есть вполне понятный интерес – сделать Турцию лидером исламского мира. А в Африке очень много мусульман и большие проблемы с продовольствием”, - рассказывает Клименко.

Эксперт отмечает, что когда россияне устроили трехдневный демарш по зерновому коридору, турецкая сторона в лице министра обороны заявила, что независимо от продления "зернового соглашения" турецкие балкеры и дальше будут ходить за зерном в одесские порты.

“В России умеют читать заявления политиков между строчками. Настоящим месседжем здесь было напоминание россиянам о 2015 году, когда турки не колеблясь сбили залетевший в их воздушное пространство российский военный самолет. Я убежден, что просто расширить "зерновое соглашение" на металл не получится. Нам нужно будет что-нибудь предлагать на торгах, а что? Россиян интересует перемирие, но Украина на это не пойдет. Турки это тоже не поддержат, поскольку хлеб – это мировая гуманитарная политика, а металл – просто бизнес”, - говорит Клименко.

Он отмечает, что единственным доступным инструментом для восстановления украинского экспорта металлопродукции по морю является военный путь. Эксперт считает, что ни одного "зернового коридора" не было бы, если бы россиян не выбили с острова Змеиный. Поэтому металлургический коридор, по мнению Клименко, возможен только в случае освобождения Херсонской области, а именно левого берега Днепра, а также всего побережья Днепровского и Днепро-Бугского лиманов, прежде всего освобождения Кинбургской косы. Кроме этого, Украина должна иметь мощную противоракетную оборону и обеспечить полноценное прикрытие с воздуха Николаева и Херсона. Однако в таком случае речь уже пойдет не только о "металлургическом коридоре", но и о полноценном восстановлении морской логистики из Одесских портов.

Председатель правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что договориться о расширении "зернового коридора" на металл и руду теоретически возможно, но в условиях войны это маловероятно.

“Теоретически я этого не исключаю, но договориться о руде и металле будет сложнее, чем договориться о руде. В случае с зерновым соглашением Россия получила возможность экспортировать и свою продукцию такую как зерно и удобрения. Именно поэтому они согласились с тем, чтобы Украина экспортировала свое зерно из портов. Кроме того, в этом вопросе был и социально-политический подтекст - речь шла о снижении рисков возникновения продовольственных проблем, голода в развивающихся странах. Поэтому в этом участвовало ООН. А вот в ситуации с металлом речь идет только об экономике”, - говорит Фесенко.

Он отмечает, что расширение зерновой сделки на металл возможно при условии, что нынешняя война перейдет в более позиционный формат, к примеру того, какой имела война на Донбассе до 24 февраля. Однако расширить “зерновое соглашение” в условиях острой фазы войны, которую мы имеем сейчас, маловероятно.