Непрямі втрати українських аграріїв через війну перевищили $34 мільярда - KSE

Непрямі втрати в сільському господарстві України через російське вторгнення cтаном на 15 вересня сягнули 34,25 мільярда доларів. Про це свідчать результати огляду, який підготували Центр досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки та Міністерство аграрної політики та продовольства.

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Такі втрати враховують недоотриманий дохід від зменшення кількості виробленої продукції та зменшення внутрішніх цін, а також додаткові витрати, які виробники змушені нести через війну.

Зазначена сума включає, зокрема 18,5 мільярдів доларів втрат від порушення логістики та зниження цін на експортно-орієнтовані товари: у середині вересня середньозважені внутрішні ціни на основні експортно-орієнтовані культури були на 60,7% нижче, ніж до вторгнення РФ.

Ще у 14,2 мільярда доларів оцінюються втрати від зниження виробництва однорічних культур – соняшника, пшениці, кукурудзи, ячменю та інших - у 2022 календарному році, а також озимих культур у 2023 календарному році.

Втрати від зменшення виробництва продукції тваринництва склали 348,7 мільйона доларів (розраховано скорочення виробництва у живій вазі, а також річне зменшення виробництва молока, яєць та продукції бджільництва – очікуваний спад на рівні 10%).

Збільшення ж витрат на виробництво (збільшення вартості добрив та пального), за підрахунками Агроцентру KSE та Міагрополітики, склало 862 мільйона доларів, а втрати від скорочення виробництва багаторічних культур – 322 мільйона доларів.

У порівнянні з попереднім випуском огляду за червень загальна сума непрямих втрат українських аграріїв від війни збільшилася на 10,8 мільярда доларів.

Як вказують у КШЕ, дослідження базується на методі, який передбачає визначення базового сценарію: яким було б виробництво аграрної продукції в 2022 році, якщо б не відбулося вторгнення військ РФ.

Для виробництва однорічних сільськогосподарських культур були використані середні рівні виробництва за 2020-2021 роки. Для визначення зміни у обсягах виробництва по відношенню до базового сценарію були використані дані Мінагрополітики щодо зміни посівних (зібраних) площ та врожайності сільськогосподарських культур.

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