Косвенные потери украинских аграриев из-за войны превысили $34 миллиарда - KSE

Косвенные потери в сельском хозяйстве Украины из-за российского вторжения по состоянию на 15 сентября достигли 34,25 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют результаты обзора, подготовленного Центром исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики и Министерством аграрной политики и продовольствия.

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Такие потери учитывают недополученный доход от уменьшения количества производимой продукции и падения внутренних цен, а также дополнительные затраты, которые производители вынуждены нести из-за войны.

Указанная сумма включает, в частности, 18,5 миллиардов долларов потерь от нарушения логистики и снижения цен на экспортно-ориентированные товары: в середине сентября средневзвешенные внутренние цены на основные экспортно-ориентированные культуры были на 60,7% ниже, чем до вторжения РФ.

Еще в 14,2 миллиарда долларов оцениваются потери от снижения производства однолетних культур – подсолнечника, пшеницы, кукурузы, ячменя и других – в 2022 году, а также озимых культур в 2023 году.

Потери от сокращения производства продукции животноводства составили 348,7 миллионов долларов (рассчитано сокращение производства в живом весе, а также годовое уменьшение производства молока, яиц и продукции пчеловодства – ожидаемый спад на уровне 10%).

Увеличение затрат на производство (рост стоимости удобрений и горючего), по подсчетам Агроцентра KSE и Миагрополитики, составило 862 миллиона долларов, а потери от сокращения производства многолетних культур - 322 миллиона долларов.

По сравнению с предыдущим выпуском обзора за июнь общая сумма косвенных потерь украинских аграриев от войны увеличилась на 10,8 миллиарда долларов.

Как указывают в КШЭ, исследование базируется на методе, предусматривающем определение базового сценария: каково было бы производство аграрной продукции в 2022 году, если бы не произошло вторжение войск РФ.

Для производства однолетних сельскохозяйственных культур были использованы средние уровни производства за 2020-2021 годы. Для определения изменения в объемах производства по отношению к базовому сценарию были использованы данные Минагрополитики об изменении посевных площадей и урожайности сельскохозяйственных культур.

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