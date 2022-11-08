Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Агро
Дата публикации

Украинские аграрии завершают сев озимых зерновых

Украинские аграрии завершают сев озимых зерновых

Сельхозтоваропроизводители всех областей Украины завершают сев озимых зерновых культур. По состоянию на первую неделю ноября они посеяны на  4,3 млн га, или 90% к прогнозу.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В ведомстве отмечают, что озимая пшеница посеяна на 3,6 млн га, или 91%.

Кроме того, аграрии засеяли ячменя на площади 568 тыс. га, или 84% от прогноза, а ржи – на площади 79 тыс. га, или 92%.

Сев озимого рапса завершен во всех регионах, его посеяно 999 тыс. га, или 104% к прогнозу.

За предыдущую неделю аграрии посеяли 228 тыс. га озимых зерновых.

В МинАПК отмечают, что пшеницы и ячменя больше всего посеяли в Одесской области - 470 тыс. га и 181 тыс. га соответственно. Лидером по севу ржи стала Волынь – 18 тыс. га.

Аграрии Винницкой области, Волыни, Киевщины, Тернопольщины и Буковины завершили сев озимых зерновых культур, близки к завершению Житомирщина, Полтавщина, Хмельнитчина и Черниговщина.

Отметим, что украинские аграрии уже собрали 32,6 млн тонн зерна. Больше всего урожая гречки на Житомирщине, ячменя – на Одесщине, подсолнечника – на Кировоградщине.

В Минагрополитики уверяют, что в этом году будет собрано около 67 млн. тонн зерновых, зернобобовых и масличных, что является одним из ТОП-5 лучших показателей за 30 лет.

Автор:
Светлана Манько