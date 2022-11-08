Украинские аграрии завершают сев озимых зерновых

Сельхозтоваропроизводители всех областей Украины завершают сев озимых зерновых культур. По состоянию на первую неделю ноября они посеяны на 4,3 млн га, или 90% к прогнозу.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В ведомстве отмечают, что озимая пшеница посеяна на 3,6 млн га, или 91%.

Кроме того, аграрии засеяли ячменя на площади 568 тыс. га, или 84% от прогноза, а ржи – на площади 79 тыс. га, или 92%.

Сев озимого рапса завершен во всех регионах, его посеяно 999 тыс. га, или 104% к прогнозу.

За предыдущую неделю аграрии посеяли 228 тыс. га озимых зерновых.

В МинАПК отмечают, что пшеницы и ячменя больше всего посеяли в Одесской области - 470 тыс. га и 181 тыс. га соответственно. Лидером по севу ржи стала Волынь – 18 тыс. га.

Аграрии Винницкой области, Волыни, Киевщины, Тернопольщины и Буковины завершили сев озимых зерновых культур, близки к завершению Житомирщина, Полтавщина, Хмельнитчина и Черниговщина.

Отметим, что украинские аграрии уже собрали 32,6 млн тонн зерна. Больше всего урожая гречки на Житомирщине, ячменя – на Одесщине, подсолнечника – на Кировоградщине.

В Минагрополитики уверяют, что в этом году будет собрано около 67 млн. тонн зерновых, зернобобовых и масличных, что является одним из ТОП-5 лучших показателей за 30 лет.