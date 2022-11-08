Українські аграрії завершують сівбу озимих зернових

Сільгосптоваровиробники всіх областей України завершують сівбу озимих зернових культур. Станом на перший тиждень листопада їх посіяно 4,3 млн га, або 90% до прогнозу.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

У відомстві зазначають, що озимої пшениці посіяно 3,6 млн га, або 91%.

Крім того, аграрії засіяли ячменю на площі 568 тис. га, або 84% від прогнозу, а жита - на площі 79 тис. га, або 92%.

Сівба озимого ріпаку завершена у всіх регіонах, його посіяно 999 тис. га, або 104% до прогнозу.

За попередній тиждень аграрії посіяли 228 тис. га озимих зернових.

У МінАПК зазначають, що пшениці та ячменю найбільше посіяли на Одещині – 470 тис. га та 181 тис. га відповідно. Лідером по сівбі жита наразі є Волинь – 18 тис. га.

Аграрії Вінниччини, Волині, Київщини, Тернопільщини та Буковини завершили сівбу озимих зернових культур, близькі до завершення Житомирщини, Полтавщини, Хмельниччини та Чернігівщини.

Зазначимо, українські аграрії вже зібрали 32,6 млн тонн зерна. Найбільше гречки на Житомирщині, ячменю – на Одещині, соняшнику – на Кіровоградщині.

В Мінагрополітики запевняють, що цьогоріч буде зібрано близько 67 млн тонн зернових, зернобобових та олійних, що є одним із ТОП-5 найкращих показників за 30 років.