Фінляндія допоможе з перевезенням українського зерна

Фінляндія має намір допомогти Всесвітній продовольчій програмі в транспортуванні українського зерна до країн Африки. Про це пише фінське видання Yle.

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"Дуже важливо, щоб постачання зерна з України до країн Африканського Рогу тривало, і в цьому ми підтримуємо Всесвітню продовольчу програму", - цитує видання фінського міністра розвитку та зовнішньої торгівлі Вілле Скіннарі.

У той же час Фінляндія збільшить гуманітарну допомогу країнам Африканського Рогу, де понад 20 мільйонів людей потребують продовольчої допомоги. Ці країни особливо залежать від імпорту зерна з Росії та України, тож наслідки російської агресії сильно б'ють по регіону.

За даними Міністерства закордонних справ Фінляндії, наразі країна виділяє загалом 15,7 млн євро як гуманітарну допомогу регіону. З них майже 7 млн євро підуть на підтримку транспортування зерна по лінії Всесвітньої продовольчої програми.

Нагадаємо, Росія 29 жовтня вирішила призупинити свою участь у реалізації "зернової угоди", яка гарантувала прохід суден Чорним морем у три порти Одеської області для забезпечення експорту української агропродукції.

Президент Володимир Зеленський назвав це рішення РФ очікуваним з огляду на те, що вона й так з вересня провокувала штучну чергу з суден у рамках "зернової ініціативи", що досягла на кінець жовтня 176 суден. Він заявив, що виходом з угоди РФ хоче повернути загрозу масштабного голоду у світі.

Однак не зважаючи на заяви країни-агресора РФ, 31 жовтня з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 12 суден з українською агропродукцією.

Міноборони РФ 2 листопада заявило, що Росія відновлює участь у чорноморській зерновій ініціативі.

Нагадаємо також, президент Фінляндії Саулі Нійністьо 6 жовтня схвалив пропозицію уряду надати Україні черговий пакет військової допомоги. Це буде вже дев'яте постачання військової техніки з цієї країни до України.