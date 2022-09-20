Вистачить і гречки, і цукру: цьогорічний врожай увійде в ТОП-5 найкращих показників за 30 років

В умовах війни цьогоріч буде зібрано близько 67 млн тонн зернових, зернобобових та олійних, що є одним із ТОП-5 найкращих показників за 30 років.

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Про це заявив перший заступник міністра агрополітики та продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, збір за всіма групами культур у 1,5–3 рази перевищує внутрішні потреби українців. А це означає, що продовольча безпека України наразі повністю гарантована.

На сьогодні очікується зібрати 50–52 млн тонн зернових та зернобобових, 15–17 млн тонн олійних культур. Рання група зернових уже фактично зібрана.

Так, пшениці намолочено 19 млн тонн. При цьому внутрішнє споживання двох типів пшениці – фуражної та продовольчої – становить близько 7,5-8 млн тонн у рік. Отже, Україна має більш ніж удвічі запасу, ніж річна потреба.

Висоцький підкреслив, що ячменю намолочено 5,5 млн тонн при річному споживанні в Україні на рівні 2,5-3 млн тонн, тому наше тваринництво буде забезпечене кормами.

Гречки цьогоріч очікується зібрати близько 140–150 тис. тонн, тоді як внутрішнє споживання становить 100–110 тис. тонн.

"Аграрії відгукнулися на заклик споживачів і держави та суттєво збільшили посівні площі під гречку. За останнє десятиріччя ми вперше вийдемо з виробництвом гречки, що в 1,5 рази більше, ніж внутрішнє споживання. І це навіть дозволить нам сформувати внутрішній запас", – підкреслив перший заступник міністра.

Також повністю завершено обмолот ріпаку – його намолочено 3,1 млн тонн.

Кукурудзи на зерно, соняшника та сої, які мають великі посівні площі, поки що зібрано 5– 10 %, але вже зараз можна говорити про хорошу врожайність цих культур. Підсумки за валовим врожаєм за ними будуть наприкінці листопада – на початку грудня.

Цукру в Україні буде близько 1 млн 200 тис. тонн. При цьому внутрішнє його споживання в країні становить 1 млн 150 тис. тонн. Це означає, що вітчизняним цукром українці також будуть повністю забезпечені.

"Внутрішнє споживання зернових та олійних оцінюємо на рівні 20–22 млн тонн. Мінімум 45 млн тонн із цього врожаю піде на експорт. Уже з жовтня більшу частину в експорті посідатиме новий врожай. Поки що ми експортуємо залишки попереднього врожаю", – зазначив Висоцький.

За його словами, уже за підсумками вересня ми можемо вийти на 5,5 млн тонн експорту в місяць.

Зазначимо, раніше в Уряді заявляли, що очікують збір урожаю на рівні 65-67 млн т, що на 32% менше за середній обсяг урожаю за останні 3 роки (96 млн т).

Як прогнозують в Українській зерновій асоціації, цього року Україна може отримати 69,4 млн т зернових та олійних із площі близько 19,1 млн га. Експорт з України при цьому може досягти 31,5 млн тонн при суттєвому збільшенні пропускної спроможності переходів на кордонах України.