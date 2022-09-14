Прогнозовані площі посівів озимих можуть збільшитися завдяки ЗСУ, — Мінагрополітики

Українські аграрії запланували засіяти озимими культурами 65 % від минулорічної площі – 4,7 млн га. При цьому у зв'язку із деокупацією, яку почали активно проводити ЗСУ на початку вересня, ця площа може збільшитися до завершення посівної кампанії.

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Про це 14 вересня в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич.

"Зважаючи на останні події зі звільнення українських територій з-під окупації Збройними Силами України, в нас є обґрунтований оптимізм, що цей прогноз у 4,7 млн га покращиться", – сказав Дмитрасевич.

Він уточнив, що у разі збільшення площі посівного матеріалу аграріям вистачить.

Дмитрасевич також розповів, що на тлі зменшення посівної площі пропорція з посівів зміщується в бік ріпака. Збільшили посівні площі також під гречкою.

"Торік це приблизно було 70 тис. га – цього року маємо трохи більше 117 тис. га. Стосовно цін, то раніше велика частина гречки імпортувалася, зокрема з Казахстану. У лютому імпорт був припинений. Очікуємо, що після збору врожаю гречки вже на збільшених площах посіву цей баланс покращуватиметься в бік зменшення вартості гречки", – резюмував заступник голови Мінагрополітики.

Тим часом у 14 регіонах України вже завершили збирання культур ранньої групи зернових. Загалом зернові та зернобобові обмолочено на 6 млн 726 тис га (60%), з яких зібрано 25,9 млн тонн при врожайності 38,4 ц/га.