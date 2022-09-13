На Харківщині в ході контрнаступу ЗСУ звільнено більше 300 населених пунктів

Операція триватиме до повного звільнення Харківщини.

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Про це повідомила журналістам у Балаклії заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає Укрінформ.

"Операція по звільненню Харківської області тривала декілька днів, і вона планувалася на декілька днів. І починаючи з 6 вересня по сьогодні звільнено 3800 квадратних кілометрів, більше 300 населених пунктів і близько 150 тисяч наших людей стали вільними від окупації, де вони фактично були заручниками", - каже Маляр.

Маляр зазначила, що операція триває і триватиме до повного звільнення Харківщини.

Пізніше Маляр уточнила, що реальна кількість звільнених територій в Харківській області майже вдвічі більше названих журналістам.

"Це підтверджені цифри з урахуванням стабілізаційних заходів. Реальна цифра звільнених територій у Харківській області майже вдвічі більша. Завтра будуть вже уточнені дані", – зазначила заступник міністра.

Нагадаємо, що ЗСУ практично повністю розбили підрозділ армії РФ, призначений для оборони Москви.