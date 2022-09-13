Окупанти здійснюють термінову евакуацію своїх родин з Криму та Півдня України, - ГУР

Успішні дії захисників України змушують так звану владу тимчасово окупованого Криму та півдня терміново переселяти свої родини на територію РФ.

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Про це повідомляє ГУР МО України.

Так, попри запевнення населення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники ФСБ та командири деяких військових частин в таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло та терміново вивезти родичів з півострова.

В той же час окупанти заборонили укладення угод з купівлі-продажу житла, встановили обмеження на пересування кримським мостом та всіляко намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступальні дії захисників України.

Нагадаємо, розвідка США вважає, що українські війська можуть відвоювати більше територій в найближчі тижні.