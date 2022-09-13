Українські війська можуть відвоювати більше територій в найближчі тижні, - WP

Український контрнаступ, який змусив російські війська поспішно відступити, може ознаменувати переломний момент у війні та посилити тиск на Москву, щоб залучити додаткові сили, якщо вона сподівається запобігти подальшому просуванню України.

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Про це пише The Washington Post з посиланням на заяву представників США та Заходу.

За лічені дні українські військові сили відвоювали майже всю Харківську область, яку російські війська окупували з початку війни. Швидкість відступу, схоже, приголомшила російські війська та командування.

"Росіяни в біді. Питання полягатиме в тому, як відреагують росіяни, але їхні слабкі сторони виявились, і вони не мають великих резервів живої сили чи обладнання", - пише видання з посиланням на одного американського чиновника.

Російські сили, схоже, усвідомили, що їм не вистачає зброї та живої сили, щоб утримувати щойно звільнені міста та села на північному сході країни. Деякі російські війська під час втечі покинули танки, бронетехніку та боєприпаси.

Попри всі свої недоліки, росіяни все ще мають здатність перегрупуватися та завдати потужного удару.

Але нещодавні успіхи підживили нове відчуття оптимізму щодо того, що українські війська можуть відвоювати більше територій в найближчі тижні та потенційно витіснити росіян з землі, яку вони утримували з початку війни в лютому. Українські військові та розвідники вже давно впевнені у своїй остаточній перемозі, часто незважаючи на скептицизм з боку США та західних союзників.

"Безумовно, це військова невдача. Я не знаю, чи можу я назвати це великою стратегічною втратою на даний момент", - сказав американський чиновник.

Росія утримує великі території на сході та півдні України, включаючи стратегічно важливі міста Маріуполь і Херсон. Українські прориви там будуть більш значними, ніж ті, що були зроблені останніми днями, кажуть чиновники. Але бойові дії в цих регіонах завдали великих збитків українським силам, які кажуть, що їм не вистачає артилерії, необхідної для витіснення краще оснащених і закріплених російських сил.

Нагадаємо, що деокупація Луганщини розпочнеться з Кремінної.