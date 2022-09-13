Украинские войска могут отвоевать больше территорий в ближайшие недели, - WP

Украинское контрнаступление, которое заставило российские войска поспешно отступить, может ознаменовать переломный момент в войне и усилить давление на Москву, чтобы привлечь дополнительные силы, если она надеется предотвратить дальнейшее продвижение Украины.

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Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на заявление представителей США и Запада.

В считанные дни украинские военные силы отвоевали почти всю Харьковскую область, которую российские войска оккупировали с начала войны. Скорость отступления, похоже, ошеломила русские войска и командование.

"Россияне в беде. Вопрос будет в том, как отреагируют россияне, но их слабые стороны оказались, и у них нет больших резервов живой силы или оборудования", - пишет издание со ссылкой на одного американского чиновника.

Российские силы, похоже, осознали, что им не хватает оружия и живой силы, чтобы содержать только что освобожденные города и деревни на северо-востоке страны. Некоторые российские войска во время бегства покинули танки, бронетехнику и боеприпасы.

Несмотря на все свои недостатки, россияне все еще обладают способностью перегруппироваться и нанести мощный удар.

Но недавние успехи подпитали новое чувство оптимизма по поводу того, что украинские войска могут отвоевать больше территорий в ближайшие недели и потенциально вытеснить россиян с земли, которую они удерживали с начала войны в феврале. Украинские военные и разведчики уже давно уверены в своей окончательной победе, часто невзирая на скептицизм со стороны США и западных союзников.

"Безусловно, это военная неудача. Я не знаю, могу ли я назвать это большой стратегической утратой сейчас", - сказал американский чиновник.

Россия оккупировала большие территории на востоке и юге Украины, включая стратегически важные города Мариуполь и Херсон. Украинские прорывы там будут более значительными, чем те, что были сделаны в последние дни, говорят чиновники. Но боевые действия в этих регионах нанесли большой ущерб украинским силам, которые говорят, что им не хватает артиллерии, необходимой для вытеснения лучше оснащенных и закрепленных российских сил.

Напомним, что деоккупация Луганщины начнется с Кременной.