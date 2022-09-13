ВСУ практически полностью разбили подразделение армии РФ, предназначенное для обороны Москвы — британская разведка

Вооруженные силы Украины почти полностью уничтожили 1-ю гвардейскую танковую армию ВС РФ (1 ГТА), которая подчинялась Западному военному округу (ЗВО). Подразделение понесло большие потери во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области, теперь для восстановления военного потенциала понадобятся годы.

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Об этом говорится в сводке разведки Министерства обороны Великобритании за последние сутки, 12 сентября.

По данным оборонного ведомства, это подразделение готовилось для проведения контрудара в случае войны с НАТО и предназначалось оно для обороны Москвы.

Части российских войск, выведенных из Харьковской области за 6-13 сентября, принадлежали к 1 ГТА. Они понесли такие тяжелые потери еще в начале войны и при контрнаступлении ВСУ на Харьковщине. Теперь они потратят годы на восстановление потенциала.

В целом с 6 по 11 сентября Вооруженные силы Украины ликвидировали 2850 оккупантов и 590 единиц техники, стоимость которой превышает $670 млн. Значительную часть техники уничтожили в ходе контрнаступления, в частности, на Харьковском направлении.

В Харьковской области ВСУ ликвидировали истребитель-бомбардировщик Су-34 ($36 млн) и контрбатарейную радиолокационную систему "Зоопарк-1М" ($25 млн).

В ходе успешного наступления ВСУ уже вышли на госграницу с РФ на отдельных участках фронта в Харьковской области.