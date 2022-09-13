За время контрнаступления ВСУ ликвидировали техники россиян почти на $700 млн

С 6 по 11 сентября Вооруженные силы Украины ликвидировали 2850 оккупантов и 590 единиц техники, стоимость которой превышает $670 млн. Значительную часть техники уничтожили в ходе контрнаступления, в частности, на Харьковском направлении.

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Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на свои данные и официальную информацию Генштаба.

Отмечается, что такие подсчеты предварительные, ведь потери врага могут быть больше.

За шесть дней россияне потеряли 86 танков и 158 боевых бронированных машин, 106 артиллерийских систем, 159 автомобилей и 46 единиц другой техники.

За это время самой дорогой потерей ВС РФ стал комплекс радиоэлектронной борьбы "Москва-1" стоимостью $57 млн, уничтоженный в Запорожской области. В Харьковской области ВСУ ликвидировали истребитель-бомбардировщик Су-34 ($36 млн) и контрбатарейную радиолокационную систему "Зоопарк-1М" ($25 млн).

При этом часть техники украинские военные захватили в качестве "трофеев", а именно 129 единиц техники, которую Forbes оценил в $104 млн. В этом перечне девять гаубиц Мста-С и Мста-Б на сумму свыше $43 млн.

Напомним, в ходе успешных наступательных действий в Харьковской области ВСУ вышли на госграницу с РФ на отдельных участках фронта в регионе. В то же время наступление продолжается на юге страны, где украинские защитники освободили от оккупантов по меньшей мере пять населенных пунктов.