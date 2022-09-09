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Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали еще 650 оккупантов
По состоянию на 9 сентября на 198-й день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 51 900 человек, что на 650 захватчиков больше по сравнению с предыдущими сутками. Данные уточняются.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 09.09 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 51900 (+650) человек ликвидировано
- танков ‒ 2122 (+10) ед.
- боевых бронированных машин – 4575 (+18) ед.
- артиллерийских систем – 1237 (+11) ед.
- РСЗО – 306 (+1) ед.
- средства ПВО – 159 (+0) ед.
- самолетов – 239 (+0) ед.
- вертолетов – 211 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 888 (+4) ед.
- крылатые ракеты ‒ 214 (+0)
- корабли/катера ‒ 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3399 (+55) ед.
- специальная техника – 114 (+4).
Отмечается, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Харьковском и Донецком направлениях.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, американская реактивная артиллерийская система HIMARS помогает украинским защитникам еще быстрее уничтожать российские элитные войска. В частности, с помощью HIMARS ВСУ ликвидировали двух российских пилотов, которые в РФ считались одними из лучших.
Отметим, большое количество раненых кафиров, привлеченных к ведению боевых действий в Украине, привело к переполнению военных госпиталей на территории РФ. Поэтому сейчас в стране-агрессоре проводится также мобилизация медицинского персонала.