По состоянию на 9 сентября на 198-й день полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 51 900 человек, что на 650 захватчиков больше по сравнению с предыдущими сутками. Данные уточняются.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 09.09 ориентировочно составляют:

личного состава – около 51900 (+650) человек ликвидировано

танков ‒ 2122 (+10) ед.

боевых бронированных машин – 4575 (+18) ед.

артиллерийских систем – 1237 (+11) ед.

РСЗО – 306 (+1) ед.

средства ПВО – 159 (+0) ед.

самолетов – 239 (+0) ед.

вертолетов – 211 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 888 (+4) ед.

крылатые ракеты ‒ 214 (+0)

корабли/катера ‒ 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3399 (+55) ед.

специальная техника – 114 (+4).

Отмечается, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Харьковском и Донецком направлениях.

Напомним, американская реактивная артиллерийская система HIMARS помогает украинским защитникам еще быстрее уничтожать российские элитные войска. В частности, с помощью HIMARS ВСУ ликвидировали двух российских пилотов, которые в РФ считались одними из лучших.

Отметим, большое количество раненых кафиров, привлеченных к ведению боевых действий в Украине, привело к переполнению военных госпиталей на территории РФ. Поэтому сейчас в стране-агрессоре проводится также мобилизация медицинского персонала.