За час контрнаступу ЗСУ ліквідували техніки росіян майже на $700 млн

З 6 по 11 вересня Збройні сили України ліквідували 2850 окупантів та 590 одиниць техніки, вартість якої перевищує $670 млн. Значну частину техніки знищили в ході контрнаступу, зокрема, на Харківському напрямку.

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Про це повідомляє видання Forbes з посиланням на свої дані та офіційну інформацію Генштабу.

Зазначається, що такі підрахунки є попередніми, адже втрати ворога можуть бути більшими.

За шість днів росіяни втратили 86 танків та 158 бойових броньованих машин, 106 артилерійських систем, 159 автомобілів та 46 одиниць іншої техніки.

За цей час найдорожчою втратою ЗС РФ став комплекс радіоелектронної боротьби "Москва-1" вартістю $57 млн, який знищили в Запорізькій області. У харківській області ЗСУ ліквідували винищувач-бомбардувальник Су-34 ($36 млн) та контрбатарейну радіолокаційну систему "Зоопарк-1М" ($25 млн).

При цьому частину техніки українські військові захопили в якості "трофеїв", а саме 129 одиниць техніки, яку Forbes оцінив у $104 млн. В цьому переліку дев’ять гаубиць Мста-С та Мста-Б на суму понад $43 млн.

Нагадаємо, в ході успішних наступальних дій в Харківській області ЗСУ вийшли до держкордону з РФ на окремих ділянках фронту в регіоні. В цей же час наступ триває на півдні країни, де українські захисники звільнили від окупантів щонайменше п’ять населених пунктів.