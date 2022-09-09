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Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: Зеленский сообщил об освобождении более 30 населенных пунктов

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: Зеленский сообщил об освобождении более 30 населенных пунктов
Фото: Telegram: synegubov

Вооруженные силы Украины освободили в ходе нынешнего контрнаступления уже более 30 населенных пунктов в Харьковской области, сообщил в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

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"Наша армия, разведка, Служба безопасности Украины продолжают активные действия на нескольких оперативных направлениях. Успешно продолжают... В настоящее время ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области. В части сел региона продолжаются мероприятия по проверке и обеспечению территории, постепенно берем под контроль новые населенные пункты, повсюду возвращаем украинское знамя и защиту для всех наших граждан", - отметил он.

Президент также призвал жителей освобожденной территории сообщать представителям украинских сил любую известную им информацию о преступлениях оккупантов в их местностях, отметив, что в освобожденные населенные пункты Харьковщины возвращаются и подразделения Национальной полиции.

"Хочу поблагодарить сегодня наших разведчиков, наших спецслужбистов, которые в очередной раз проявили свою результативность в изгнании врага. Спасибо и бойцам 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Командующий на Харьковском направлении особо отметил героические действия ребят из этой бригады" , - сказал Зеленский.

Однако, как отметил президент, тяжелые бои продолжаются и на Донбассе, и на юге Украины. В этом контексте он помянул добрым словом и другие военные подразделения.

"Благодарю морских пехотинцев 503-го батальона за мужество на Донетчине, спасибо воинам-разведчикам 131-го отдельного разведывательного батальона, которые, рискуя жизнью, выдвигаются первыми, обеспечивают выполнение поставленных задач общевойсковым подразделениям на Херсонщине", - подчеркнул он.

Кроме того, глава государства обратиться к блогерам, "иногда спешащим" объявлять результаты тех или иных активных действий армии на передовой, с призывом не делать этого до объявлений со стороны официальных представителей государства, поскольку это может усложнить выполнение ВСУ боевых задач.

В свою очередь о посещении освобожденных общин Харьковской области 9 сентября сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

Фото 2 — Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: Зеленский сообщил об освобождении более 30 населенных пунктов
Фото: Telegram: synegubov
Фото 3 — Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: Зеленский сообщил об освобождении более 30 населенных пунктов
Фото: Telegram: synegubov
Фото 4 — Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: Зеленский сообщил об освобождении более 30 населенных пунктов
Фото: Telegram: synegubov
Фото 5 — Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: Зеленский сообщил об освобождении более 30 населенных пунктов
Фото: Telegram: synegubov
Фото 6 — Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: Зеленский сообщил об освобождении более 30 населенных пунктов
Фото: Telegram: synegubov
Фото 7 — Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: Зеленский сообщил об освобождении более 30 населенных пунктов
Фото: Telegram: synegubov
Фото 8 — Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: Зеленский сообщил об освобождении более 30 населенных пунктов
Фото: Telegram: synegubov
Фото 9 — Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: Зеленский сообщил об освобождении более 30 населенных пунктов
Фото: Telegram: synegubov
Фото 10 — Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: Зеленский сообщил об освобождении более 30 населенных пунктов
Фото: Telegram: synegubov

"Пообщались с местными жителями. Люди, без преувеличения, встречали наших военных со слезами на глазах. Полгода в оккупации. Россияне оставили разбитую инфраструктуру и дома, множество трофеев и груды мусора. Жители, конечно, нуждаются в помощи. В большинстве сел нет электричества и газа . В ближайшее время будем их восстанавливать и завозить гуманитарную помощь", - отметил он.

Но первыми мероприятиями, по словам руководителя области, будут зачистка и разминирование: на местах уже работает полиция и Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Выехавшим власти пока возвращаться не рекомендуют до соответствующих распоряжений военных.

"Местное население много рассказывает о преступлениях оккупантов и активно сотрудничает с правоохранителями. Ни один предатель не уйдет от ответственности. Сегодня задержали главу одного из сел деоккупированной общины, который сотрудничал с врагом", - написал Синегубов.

Автор:
Тимофей Беспятов