В Херсонской области солдаты РФ бегут с позиций и "интенсивно перемещаются" в Крым автобусами - Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отмечают, что в связи с большими потерями и нежеланием воевать значительно ухудшается морально-психологическое состояние в оккупационных подразделениях и там растет количество дезертиров.

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"На временно захваченной территории Херсонской области, в районе населенного пункта Бабенковка Вторая, враг для поиска беглецов и возвращения их на боевые позиции был вынужден задействовать вертолеты и оружие. Кроме того, через Каланчак, в направлении временно оккупированного Крыма отмечено интенсивное перемещение автобусами российских солдат без оружия", - говорится в сообщении.

В свою очередь ракетные войска и артиллерия наземных группировок украинских войск продолжают выполнять задачи по огневому поражению живой силы и боевой техники, контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистическому обеспечению противника.

Так, огневые поражения нанесены еще по трем пунктам управления врага, понтонной переправе, 28 объектам сосредоточения живой силы и боевой техники. В зону поражения попали склады с боеприпасами и огневые позиции артиллерии противника. Результаты уточняются.

Также сообщается, что в течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более 10 ударов, в ходе которых уничтожена боевая техника, средства противовоздушной обороны и значительное количество живой силы в опорных пунктах на Донецком и Южнобугском направлениях. Подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили не менее двух БПЛА противника.

Отметим, что по данным Главного управления разведки, в ходе нынешнего наступления украинских военных был уничтожен 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк РФ, а бойцы 202-го отдельного мотострелкового полка сбежали с позиций, оставшись без командиров и связи.