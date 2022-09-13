Оккупанты эвакуируют свои семьи из Крыма и Юга Украины, - ГУР

Успешные действия защитников Украины вынуждают так называемую власть временно оккупированного Крыма и юга срочно переселять свои семьи на территорию РФ.

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Об этом сообщает ГУР МО Украины.

Так, несмотря на заверения населения в безопасности пребывания на полуострове, представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники ФСБ и командиры некоторых воинских частей в тайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и срочно вывезти родственников с полуострова.

В то же время оккупанты запретили заключение сделок по купле-продаже жилья, установили ограничения на передвижение по крымскому мосту и всячески пытаются закрыть доступ к информации о контрнаступательных действиях защитников Украины.

Напомним, разведка США считает, что украинские войска могут отвоевать больше территорий в ближайшие недели.