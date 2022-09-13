ОП презентував проєкт щодо гарантій безпеки для України

Офіс Президента напрацював рекомендації щодо безпекових гарантій для України, розроблені за дорученням очільника держави Володимира Зеленського. Про це 13 вересня повідомила пресслужба ОП.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Згідно з документом державами-гарантами мають стати такі країни: США, Велика Британія, Канада, Польща, Італія, Німеччина, Франція, Австралія, Туреччина, а також країн Північної Європи та Балтії, Центральної та Східної Європи.

Основні пункти проєкту Офісу Президента щодо гарантій безпеки для України

- Для України основна гарантія безпеки має забезпечувати здатність захищатися від агресора відповідно до статті 51 Статуту ООН. Для цього потрібні ресурси на утримання ЗСУ, які стримують агресію Російської Федерації.

- Україна потребує багаторічних стабільних інвестицій в оборонно-промислову базу України, масштабованої передачі зброї та розвідувальної підтримки від партнерів. Також важливими є інтенсивні тренувальні місії та спільні навчання під егідою Європейського Союзу й НАТО.

- Україна має укласти угоди з гарантами, яка передбачатиме обов'язкове політичне та юридичне виконання даних зобов'язань. Ці угоди потрібно об'єднати в спільний документ про стратегічне партнерство під назвою "Київський безпековий договір".

- Пакет гарантій повинен містити заходи, які мають бути вжиті невідкладно у разі нового вторгнення в України.

- Окрім допомоги Україні, гарантії безпеки повинні передбачати санкційний пакет проти країни-агресора, а також можуть містити додаткові компоненти: угоди про поставку Україні сучасних системами ППО/ПРО, регіональні угоди про безпеку в Чорному морі тощо.

- Гарантії безпеки — це не заміна вступу України до НАТО, а додаткова угода, яка має посилти безпеку країни. При цьому Україна й надалі націлена на членство в альянсі.

У презентації документу взяв участь секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен сьогодні у Києві презентую. Над підготовкою документу працювала експертна група, до складу якої увійшли фахівці з усього світу, зокрема експрем’єр-міністри, міністри, інші високопосадовці, а також науковці.

Раніше деякі країни із списку ОП вже заявляли, що готові надати Україні гарантії безпеки, зокрема Німеччина. Їх деталі обговорюються в рамках G7, куди, окрім Німеччини, входять США, Канада, Японія, Франція, Італія та Великобританія.