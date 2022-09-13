На Харьковщине в ходе контрнаступления ВСУ освобождено более 300 населенных пунктов

Операция продлится до полного освобождения Харьковщины.

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Об этом сообщила журналистам в Балаклее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Укринформ.

"Операция по освобождению Харьковской области длилась несколько дней, и она планировалась на несколько дней. И начиная с 6 сентября по сегодняшний день освобождено 3800 квадратных километров, более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч наших людей стали свободными от оккупации, где они фактически были заложниками"., – говорит Маляр.

Маляр отметила, что операция продолжается и будет продолжаться до полного увольнения Харьковщины.

Позже Маляр уточнила, что реальное количество освобожденных территорий в Харьковской области почти вдвое больше названных журналистам.

"Это подтвержденные цифры с учетом стабилизационных мер. Реальная цифра освобожденных территорий в Харьковской области почти вдвое больше. Завтра будут уже уточнены данные", - отметила замминистра.

Напомним, что ВСУ практически полностью разбили подразделение армии РФ, предназначенное для обороны Москвы.