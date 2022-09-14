Прогнозируемые площади посевов озимых могут увеличиться благодаря ВСУ, — Минагрополитики

Украинские аграрии запланировали засеять озимыми культурами 65% от прошлогодней площади – 4,7 млн га. При этом в связи с деоккупацией, которую начали активно проводить ВСУ в начале сентября, эта площадь может увеличиться до завершения посевной кампании.

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Об этом 14 сентября в эфире телемарафона сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич.

"Учитывая последние события по освобождению украинских территорий из-под оккупации Вооруженными силами Украины, у нас есть обоснованный оптимизм, что этот прогноз в 4,7 млн га улучшится", - сказал Дмитрасевич.

Он уточнил, что при увеличении площади посевного материала аграриям хватит.

Дмитрасевич также рассказал, что на фоне уменьшения посевной площади пропорция посевов смещается в сторону рапса. Увеличили посевные площади также под гречихой.

"В прошлом году это примерно было 70 тыс га – в этом году имеем чуть более 117 тыс га. Что касается цен, то раньше большая часть гречихи импортировалась, в том числе из Казахстана. В феврале импорт был прекращен. Ожидаем, что после сбора урожая гречихи с уже увеличенных площадях посева этот баланс будет улучшаться в сторону уменьшения стоимости гречки " , – резюмировал замглавы Минагрополитики.

Тем временем в 14 регионах Украины уже завершили уборку культур ранней группы зерновых. В целом зерновые и зернобобовые обмолочены на 6 млн. 726 тыс. га (60%), из которых собрано 25,9 млн. тонн при урожайности 38,4 ц/га.