Аграрии сократят посевы озимых на 30%

Проблемы с реализацией продукции и высокая стоимость удобрений вынуждают аграриев сократить площади под посев озимых культур.

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Об этом сообщает Всеукраинский аграрный совет (ВАР).

В Украине началась осенняя посевная кампания. Некоторые аграрии заявили, что будут сокращать площади под посев озимой культуры.

"По прогнозам, ожидается снижение площадей под озимыми не менее чем на 30%. Главные причины, побуждающие сельхозпроизводителей сокращать посевные площади, - это высокая стоимость минеральных удобрений, проблемы с реализацией зерна, а также слишком низкие закупочные цены на агропродукцию", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Минагро считают, что нужно вывозить 5-6 млн тонн агрокультуры ежемесячно, чтобы сохранить объемы экспорта зерна на уровне прошлогодних.