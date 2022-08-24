Щоб зберегти обсяги експорту зерна на рівні торішніх, потрібно вивозити 5-6 млн тонн щомісяця, - Мінагро

За оцінками Мінагро, з листопада цього року Україна зможе експортувати морем 3 млн тонн зернових, а з урахуванням інших шляхів — до 6 млн тонн щомісяця.

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Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"У липні ми експортували майже 3 млн тонн залізничним та автошляхами. Експорт із портів розпочався у серпні. Щоб вийти в баланс, потрібно щомісяця експортувати по всіх шляхах 5-6 млн тонн", - каже Висоцький.

За його словами, станом на середину серпня морем вивезли за кордон 570 тисяч тонн агрокультур. До кінця серпня Україна зможе збільшити обсяг експорту до 1 млн тонн і потенційно щомісяця збільшувати його на 1 млн тонн.

"Тобто з листопада ми можемо експортувати морем 3 млн тонн, а з урахуванням інших шляхів - до 6 млн тонн щомісяця", - додав він.

Висоцький зазначив, що за попередніми оцінками, українські фермери цього маркетингового року зможуть зібрати зернових та олійних культур приблизно 67 млн тонн: 52 і 15 млн тонн відповідно.

Для внутрішнього споживання Україні потрібно 18 млн тонн зернових і 2 млн тонн олійних, а 47 млн тонн нового врожаю Україна може відправити на експорт. Це принесе до бюджету країни понад $20 млрд на рік.

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