Чтобы сохранить объемы экспорта зерна на уровне прошлогодних, нужно вывозить 5-6 млн тонн ежемесячно, - Минагро

По оценкам Минагро, с ноября этого года Украина сможет экспортировать морем 3 млн тонн зерновых, а с учетом других путей — до 6 млн тонн ежемесячно.

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Об этом в интервью Delo.ua рассказал первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

"В июле мы экспортировали почти 3 млн тонн ж/д и автодорогами. Экспорт из портов начался в августе. Чтобы выйти в баланс, нужно ежемесячно экспортировать по всем путям 5-6 млн тонн", - говорит Высоцкий.

По его словам, по состоянию на середину августа морем вывезли за границу 570 тысяч тонн агрокультур. К концу августа Украина сможет увеличить объем экспорта до 1 млн тонн и потенциально ежемесячно увеличивать его на 1 млн тонн.

"То есть, с ноября мы можем экспортировать морем 3 млн тонн, а с учетом других путей — до 6 млн тонн ежемесячно", - добавил он.

Высоцкий отметил, что по предварительным оценкам, украинские фермеры в этом маркетинговом году смогут собрать зерновых и масличных культур примерно 67 млн тонн: 52 и 15 млн тонн соответственно.

Для внутреннего потребления Украине нужно 18 млн тонн зерновых и 2 млн тонн масличных, а 47 млн тонн нового урожая Украина может отправить на экспорт. Это принесет в бюджет страны более $20 млрд в год.

Напомним, что в Минагро рассказали, когда в Украине подешевеет гречка.