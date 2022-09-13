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Категорія
Агро
Дата публікації

Аграрії скоротять посіви озимих на 30%

Аграрії скоротять посіви озимих на 30%
Фото: depositphotos

Проблеми з реалізацією продукції та висока вартість добрив спонукають аграріїв скоротити площі під посів озимих культрур. 

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Про це повідомляє Всеукраїнська аграрна рада (ВАР). 

В Україні розпочалася осіння посівна кампанія. Деякі аграрії заявили, що будуть скорочувати площі під посів озимої культури.

"За прогнозами, очікується зниження площ під озиминою не менше як на 30%. Головні причини, які спонукають сільгоспвиробників скорочувати посівні площі,  - це висока вартість мінеральних добрив, проблеми з реалізацією зерна, а також занадто низькі закупівельні ціни на агропродукцію", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, що в Мінагро вважають, що треба вивозити 5-6 млн тонн агрокультури щомісяця, щоб зберегти обсяги експорту зерна на рівні торішніх.