Аграрії скоротять посіви озимих на 30%

Проблеми з реалізацією продукції та висока вартість добрив спонукають аграріїв скоротити площі під посів озимих культрур.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Всеукраїнська аграрна рада (ВАР).

В Україні розпочалася осіння посівна кампанія. Деякі аграрії заявили, що будуть скорочувати площі під посів озимої культури.

"За прогнозами, очікується зниження площ під озиминою не менше як на 30%. Головні причини, які спонукають сільгоспвиробників скорочувати посівні площі, - це висока вартість мінеральних добрив, проблеми з реалізацією зерна, а також занадто низькі закупівельні ціни на агропродукцію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Мінагро вважають, що треба вивозити 5-6 млн тонн агрокультури щомісяця, щоб зберегти обсяги експорту зерна на рівні торішніх.