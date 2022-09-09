Рынок земли: какая средняя стоимость гектара в Украине

Средняя цена за 1 гектар земли для ведения сельхозпроизводства на сегодня составляет 38 211 грн. Самая дорогая земля в Киевской области.

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Об этом свидетельствуют данные дашборда о работе рынка земли в Украине, опубликованном на сайте Министерство аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что самая высокая средняя цена за 1 га зафиксирована в Киевской области – там она достигает 445 445 грн.

Далее следуют следующие области:

Ивано-Франковская – 349 614 грн;

Ровенская – 162 252 грн;

Львовская – 162 252 грн;

Житомирская – 67 389 грн;

Закарпатская – 67 315 грн;

Черновицкая – 62 681 грн.

Одесская – 166 088 грн;



Самая низкая цена на землю зафиксирована в Николаевской области – 18 132 грн.

"Средняя цена за 1 га земли по состоянию на 1 февраля составила 40,7 тыс. грн. По результатам мая, когда сделки на рынке земли снова начали заключаться, она была зафиксирована на уровне 37,4 грн и к августу показала положительную динамику, достигнув отметки в 38,2 тыс. грн", – сообщают в МинАПК.

В то же время в ведомстве отмечают, что количество сделок за месяц хоть и демонстрирует динамику роста, но все еще далеко от показателей до 24 февраля.

Так, если в феврале заключили 12,5 тыс. сделок купли-продажи, то с начала вторжения самый большой показатель был в августе – это 4,7 тыс. сделок.

В МинАПК отмечают, что рухнула также капитализация рынка земли. В декабре прошлого года соглашений купли-продажи было заключено на 936 млн. грн. – и это самая большая сумма, которую украинцы вложили в покупку земли. По состоянию за август 2022 года, несмотря на положительную динамику восстановления (в среднем сделок заключают на 10 млн грн больше, чем в предыдущем месяце), сделок купли-продажи на рынке земли заключен на 74,1 млн грн.

В ведомстве подчеркивают, что анализ охватывает только соглашения, поступившие в систему Госгеокадастра с указанием стоимости перехода права.

Отметим, самый дорогой пай площадью 0,94 га, расположенный на территории Сокольнической общины Львовской области, продан свыше 5 млн грн.

Напомним, что в Украине за год работы рынка земли было заключено 88 тысяч сделок по продаже земли на 7 млрд гривен.