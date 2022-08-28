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Ринок землі: найдорожчий пай на Львівщині продано за понад 5 млн грн
Найдорожчий пай площею 0,94 га, розташований на території Сокільницької громади Львівської області, продано за понад 5 млн грн.
Про це пише agroportal.ua.
Як інформують у Департаменті агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації, за весь час відкриття ринку землі у Львівській області уклали угод на загальній площі 2929 га, з яких 1118 га — це площі проданих 838 земельних паїв.
За період повномасштабної війни продали 247 паїв на площі 366 га. Найдорожчий пай площею 0,94 га, розташований на території Сокільницької громади, продано за понад 5 млн грн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Середня вартість гектара паю в області становить близько 76 тис. грн та поступається лише Київській. По Україні з моменту скасування мораторію продано близько 148 тис. га паїв, при цьому частка Львівщини тут становить менше 1%. Це свідчить про те, що в нашій області ринок землі неспішний", — прокоментувала директорка Департаменту агропромислового розвитку Львівської області Тетяна Гетьман.
Регіони з найактивнішим ринком землі під час війни (за кількістю угод та площею паїв, щодо яких зареєстровані правочини купівлі-продажу):
- Харківщина (25,96 тис. га),
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Херсонщина (14,42 тис. га),
- Дніпропетровщина (14,27 тис. га).
Нагадаємо, що в Україні за рік роботи ринку землі уклали 88 тисяч угод щодо продажу землі на 7 млрд гривень.