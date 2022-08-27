Виробник хліба "Кулиничі" збудує новий завод під Львовом

Український виробник хліба "Кулиничі", заснований у 1995 році у Харкові, розпочинає будівництво нового заводу поблизу Львова. Про це 27 серпня в Facebook повідомила пресслужба компанії, спростувавши інформація про те, що нібито "виробник хліба закриває харківський завод".

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"Ми не закриваємо завод у Харкові, ми не закриваємо наші торговельні точки у Харкові! Будь ласка, не довіряйте паблікам, котрі вигадуюсь гучні заголовки заради накрутки підписників або лайків. Харків назавжди у нашому серці, ми обожнюємо наше місто та харків'ян. Та будемо пекти для вас хліб незважаючи ні на що!", — заявили в компанії.

В цей же час Львівська обласна державна адміністрація повідомила, що в регіоні вперше за 50 років розпочинають будівництво хлібопекарського комплексу. Назву компанії не називають, але на фото представлена продукція "Кулиничі".

"У комплекс інвестували 20 мільйонів євро. Роботу отримають 500 вимушених переселенців з Харкова та 2500 місцевих жителів. Запуск діяльності планують вже у квітні 2023 року. Окрім заводу, відкриють пекарні, де одразу ж продаватимуть продукцію", — резюмували в адміністрації.

Зазначимо, що з 24 лютого компанії розпочали активно переносити роботу в західні регіон країни. Для цього Кабмін розпочав відповідну програму релокації. Більшість компаній перемістили свої потужності до Львівської (24,6% релокованих підприємств), Закарпатської (16,1%) та Чернівецької (11,4%) областей.