Релокація бізнесу: 68% підприємств уже відновили свою роботу

Станом на 15 липня за програмою релокації у безпечні регіони переміщено 678 підприємств. Із них 68% – 467 підприємств – уже відновили свою роботу.

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Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що загалом 1732 компаній подали заявки через платформу цифрової взаємодії для допомоги в релокації.

Більшість компаній перемістили свої потужності до Львівської (24,6% релокованих підприємств), Закарпатської (16,1%) та Чернівецької (11,4%) областей.

Серед підприємств які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу частку складають підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (38,7 %), переробної промисловості (33,1 %), інформації та телекомунікації (5,9 %), професійної, наукової та технічної діяльності (5,3%).

“Держава продовжує надавати підтримку кожному, хто хоче захистити свій бізнес та перемістити потужності у безпечні регіони України. Допомога надається не тільки на етапах фізичного перевезення та запуску підприємства на новому місці. Бізнес отримує супровід і надалі після відновлення діяльності. Це підбір працівників, налагодження взаємодії з постачальниками сировини і організація логістики, пошук нових ринків для збуту продукції”, – зазначила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна.

За її словами, метою уряду є збереження максимальної кількості підприємств, які створюють робочі місця, виробляють критично важливі товари і послуги та формують ВВП країни.

Зазначимо, центр підтримки підприємців "Дія.Бізнес" і компанія "Нова пошта" запускають логістичну допомогу з релокації бізнесу, який зареєстрований на територіях, де тривають або тривали активні бойові дії - у Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Київській та Одеська областях.