Релокация бизнеса: 68% предприятий уже возобновили свою работу

По состоянию на 15 июля по программе релокации в безопасные регионы перемещено 678 предприятий. Из них 68% – 467 предприятий – уже возобновили свою работу.

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Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что всего 1732 компаний подали заявки через платформу цифрового взаимодействия для помощи в релокации.

Большинство компаний переместили свои мощности во Львовскую (24,6% релокированных предприятий), Закарпатскую (16,1%) и Черновицкую (11,4%) области.

Среди предприятий уже возобновивших свою деятельность на новом месте, наибольшую долю составляют предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (38,7 %), перерабатывающей промышленности (33,1 %), информации и телекоммуникации (5,9 %), профессиональной, научной и технической деятельности (5,3%)

"Государство продолжает оказывать поддержку каждому, кто хочет защитить свой бизнес и переместить мощности в безопасные регионы Украины. Помощь оказывается не только на этапах физической перевозки и запуска предприятия на новом месте. Бизнес получает сопровождение и дальше после возобновления деятельности. Это подбор работников, налаживание взаимодействия с поставщиками сырья и организация логистики, поиск новых рынков для сбыта продукции", – отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

По ее словам, целью правительства является сохранение максимального количества предприятий, которые создают рабочие места, производят критически важные товары и услуги и формируют ВВП страны.

Отметим, центр поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес" и компания "Новая почта" запускают логистическую помощь по релокации бизнеса, зарегистрированного на территориях, где продолжаются или продолжались активные боевые действия - в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Киевской и Одесской областях.