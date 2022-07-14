"Если однажды вы построили успешный бизнес, вы сделаете это еще раз" - 7 уроков войны от Марины Авдеевой в проекте "Штаб-квартира"

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13 июля состоялся первый вебинар образовательного проекта " Штаб-кватира ", созданного Delo.ua и рейтинговым журналом "ТОП-100". Рейтинги крупнейших», чтобы помочь предпринимателям быстрее адаптироваться к новым военным реалиям. Управляющий партнер СК "Арсенал Страхование" Марина Авдеева поделилась стратегиями управления бизнесом в кризис и уроками войны, которые должен усвоить каждый владелец компании, чтобы и дальше развивать дело, поддерживать команду и экономику страны.

Мы собрали для вас самые важные инсайты из выступления.

Главный урок, который я вынесла в войну – нужно всегда готовиться к худшему и рассматривать пессимистические сценарии. Конец света может наступить, и может быть еще хуже, чем сейчас. В этой связи, предприниматель должен выстроить мультисценарную стратегию на случай "когда наступит кризис" (не "если", а "когда"!).

Нельзя ограничиваться одной бизнес-территорией. Физическая релокация не так уж проста, как о ней рассказывают. И действительно, успешных кейсов релокации бизнеса сейчас немного, ведь по-настоящему к ней никто не готовился. В Арсенал Страхование сейчас появился документ Инструкция по перенастройке, где прописано, как мы можем перезапустить бизнес на новом месте, с новыми рынками сбыта. Я убеждена, что бизнес нужно строить в Украине, но не стоит забывать о диверсификации.

Обязательно должна быть финансовая подушка, как отсутствует у большинства украинских бизнесов. Именно благодаря ей можно продержаться время, необходимое для релокации и перезапуска. У нас, как у страховой компании, деньги – наиболее ликвидный актив. С войной люди не стали меньше болеть, а машины — ломаться, так что наши страховые выплаты не уменьшились. Для себя мы поняли, что наиболее надежное место хранения денег – на расчетных счетах.

Невозможно потерять все. С вами все равно остается интеллектуальный потенциал, социальный капитал, знание, умение и опыт. Если однажды вы построили успешный бизнес, то можете сделать это еще раз. Потому что вы знаете, как это сделать.

Главный актив вашего бизнеса – это люди. Они его культурный код. Мы это всегда понимали и поддерживали сотрудников, а с войной наша и так демократическая форма управления стала еще более персонализированной. Я лично писала во все чаты наших команд и общалась с коллегами по телефону, поддерживая. В то время как иностранные компании могли себе позволить выплатить заработную плату на три месяца вперед, у нас такой возможности не было. Если мы будем тратить деньги на зарплаты, мы не сможем выплачивать нашим клиентам. Поэтому мы попросили сотрудников подождать, пока не пройдут тяжелые времена. В июле мы вернулись к финансовым объемам уровня 2020-го года. Ни один сотрудник не уволился, и в этом заслуга эмоциональной связи, которую мы создавали годами.

Нужно продолжать работать, несмотря ни на что. В начале марта мы приостановили работу, потому что думали, что сейчас людям не до страхования. Через две недели такой паузы финансовые поступления остановились, и мы поняли, что больше так продолжаться не может. Все равно есть люди, которые выехали на западную Украину и вернулись к работе, есть те, кто выехал на автомобили за границу, и тоже нуждается в страховании. С середины сентября мы снова начали звонить по телефону клиентам.

Если в кризис ищут платежеспособных клиентов, то во время войны денег нет ни у кого, и нужно идти навстречу. Мы не приостанавливали страховые договоры, если клиенты вовремя не могли уплатить, и дарили месяц страхования.

Следующий вебинар "Штаб-квартиры" состоится уже 18 июля. Вместе с соучредителем и управляющим партнером UDP Renewables Сергеем Евтушенко поговорим о том, как масштабировать бизнес от среднего до международного и привлекать зарубежных мейджоров. Следите за обновлением на сайте и в нашем телеграмм-канале , чтобы не пропустить начало регистрации!