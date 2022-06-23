"Дія.Бізнес" та "Нова пошта" допоможуть бізнесу перевезти устаткування з постраждалих від війни регіонів

Центр підтримки підприємців "Дія.Бізнес" і компанія "Нова пошта" запускають логістичну допомогу з релокації бізнесу, який зареєстрований на територіях, де тривають або тривали активні бойові дії - у Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Київській та Одеська областях.

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Як ідеться у відповідному повідомленні, такі юридичні особи зможуть отримати до 10 тисяч гривень на свої потреби в логістиці за умови відповідності певним критеріям. Сума допомоги залежатиме від обсягів поставки, скористатись допомогою бізнес можна тільки один раз протягом реалізації проєкту.

Відправка буде можлива тільки з визначених областей, де працюють відділення "Нової пошти". Ознайомитись з переліком відділень, які працюють, можна на сайті компанії.

Пільгові умови "Нової пошти" будуть надаватись тільки з метою релокації бізнесу до інших центральних та західних областей України — перевезення устаткування для виробництва, торгівлі або надання послуг, продукції. Перевезення товарів для їх прямої реалізації кінцевому споживачу в рамках допомоги не допускається.

Пріоритет при оцінці заявок надаватиметься малому та середньому бізнесу, який займається виробництвом життєво необхідних товарів і послуг або надає допомогу для громадян України та Збройних сил України.

Вказані кошти "Нова пошта" виділяє через бали в межах програми сталого партнерства центру підтримки підприємців "Дія.Бізнес" в Ужгороді, який є розпорядником цих балів і здійснює їх розподіл між заявниками. Найбільш релевантні заявки будуть опрацьовувати представники центру підтримки, які проводитимуть додаткові інтерв'ю з попередньо відібраними підприємствами.

Заявки будуть опрацьовуватися протягом трьох робочих днів. У разі надходження великої кількості заявок термін опрацювання та надання відповіді може бути довшим. Із підприємцями, чиї заявки будуть позитивно розглянуті, зв'яжуться представники центру підтримки за номером, вказаним у реєстраційній формі. У разі відмови надійде лист з обґрунтуванням на електронну пошту, вказану в реєстраційній формі.

При цьому вказано, що кількість схвалених заявок обмежена відповідно до затвердженого розміру фінансової допомоги, що виділяється "Новою поштою". Для отримання ж допомоги з релокації треба спершу заповнити онлайн-форму.

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