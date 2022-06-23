"Дія.Бізнес" и "Новая почта" помогут бизнесу перевезти оборудование из пострадавших от войны регионов

Центр поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес" и компания "Новая почта" запускают логистическую помощь в релокации бизнеса, зарегистрированного на территориях, где продолжаются или продолжались активные боевые действия - в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Киевской и Одесской областях.

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Как говорится в соответствующем сообщении, такие юридические лица смогут получить до 10 тысяч гривен на свои нужды по логистике при условии соответствия определенным критериям. Сумма помощи будет зависеть от объемов поставки, воспользоваться помощью можно только один раз в течение реализации проекта.

Отправка будет возможна только из определенных областей, где работают отделения "Новой почты". Ознакомиться с перечнем работающих отделений можно на сайте компании .

Льготные условия "Новой почты" будут предоставляться только с целью релокации бизнеса в другие центральные и западные области Украины — перевозки оборудования для производства, торговли или предоставления услуг, продукции. Перевозка продуктов для их прямой реализации конечному потребителю в рамках помощи не допускается.

Приоритет при оценке заявок будет предоставляться малому и среднему бизнесу, который занимается производством жизненно необходимых товаров и услуг или оказывает помощь гражданам Украины и Вооруженным силам Украины.

Указанные средства "Новая почта" выделяет через баллы в рамках программы устойчивого партнерства центра поддержки предпринимателей "Дія.Бізнес" в Ужгороде, который является распорядителем баллов и осуществляет их распределение между заявителями. Наиболее релевантные заявки будут прорабатываться представителями центра поддержки, которые будут проводить дополнительные интервью с предварительно отобранными предприятиями.

Заявки будут прорабатываться в течение трех рабочих дней. В случае поступления большого количества заявок, срок обработки и предоставление ответа может быть длиннее. С предпринимателями, чьи заявки будут положительно рассмотрены, свяжутся представители центра поддержки по номеру, указанному в регистрационной форме. В случае отказа придет письмо с обоснованием на электронную почту, указанную в регистрационной форме.

При этом указано, что количество одобренных заявок ограничено в соответствии с утвержденным размером финансовой помощи, выделяемым "Новой почтой". Для получения же помощи по релокации нужно сперва заполнить онлайн-форму.

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