Будет сложно, но в конце концов отрасль расцветет: логистика во время войны, реформы и будущее индустрии

Какие проблемы логистических компаний во время войны, новые возможности для украинских перевозчиков, а также будущее индустрии.

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Разрывы цепочек, разрушение маршрутов

Проблемы логистических компаний заметны сейчас невооруженным глазом: многие отделения буквально уничтожены, мосты взорваны, а большая часть сотрудников вынужденно покинула собственные дома.

Также война исключила с работы ключевые магистральные дороги, соединяющие Запад, Центр и Восток (трассу Львов-Киев и Киев-Харьков). Соответственно, логистические маршруты стали длиннее, с использованием объездов из-за безопасных дорог. Это, в свою очередь, повлияло на увеличение сроков доставки посылок, грузов и т.д.

С приходом войны большинство клиентов логистических компаний остановили свою деятельность. Соответственно, мы также столкнулись с резким падением объемов, что касается как международных, так и внутренних клиентов. В связи с падением объемов нам, в частности, пришлось оптимизировать сортировочный процесс на складах.

Маршруты адресной доставки, которую еще называют доставкой последней мили, также претерпели критические изменения. Все наработанные до этого индивидуальные маршруты доставки в один момент стали неэффективными, и требовали немедленного просмотра своих географических габаритов.

На эффективность также влияли частые воздушные тревоги. Поскольку бизнес должен останавливать производственные процессы на период продолжительности воздушной тревоги.

Среди других проблем:

Магистральная логистика перестала работать ночью в связи с комендантскими часами и затруднениями на блокпостах. Резко сократилась сеть отделений. С окончанием боевых действий в регионах начала восстанавливаться, однако испытала достаточно серьезные разрушения. Нам также пришлось перемещать имущество наших клиентов из зон боевых действий для их безопасного хранения, которое производим за свой счет. Это также привело к значительным незапланированным расходам.

Уровень ущерба индустрии оценить сейчас трудно — мы в Meest ежедневно получаем информацию о поврежденном и потерянном имуществе. К сожалению, у других игроков рынка ситуация аналогичная. Для нас сумма ущерба сейчас составляет миллионы долларов США, это можно говорить смело.

Возможность стратегических изменений

Война — это не только поле боя, это тоже экономическое противостояние, и здесь логистика играет ключевую роль. Яркий пример – экспорт зерновых, который Украина преимущественно производит из морских портов. Из-за войны порты заблокированы, а наша экономика теряет львиную долю экспортных поступлений в этой сфере.

Сейчас критически важно усиливать международные партнерства в сфере логистики, а где-то просто просить о временной помощи. Мы уже видим, что Румыния разрешила экспортировать украинское зерно через свой порт, такую же возможность рассматривает Литва и Болгария. Это сложный путь, и он, безусловно, приведет к удорожанию продукции украинского производства. Однако мы сможем сохранить наш экспортный потенциал.

Другое направление – автомобильные перевозки. Международные компании с началом войны приостановили свою работу в Украине по разным причинам. И это, как бы это было удивительно, возможность для отечественных перевозчиков. Европа разрешила нашим компаниям осуществлять двусторонние и транзитные перевозки на бездействии. Если учитывать количество гуманитарной и другой помощи, которая направляется в Украину, у наших компаний сейчас есть возможность не только не остановиться, а наоборот, заменить европейский автомобильный флот на рынке Украины.

Задача государства сейчас упрощать процедуру получения разрешительных документов, либерализовать налоговую и таможенную политику, развивать логистику под военные нужды. Мы видим, что первые шаги уже делаются.

Следует также обратить внимание на оптимизационные процессы, особенно это касается волонтерского движения и гуманитарной помощи. Помог бы некий "маркетплейс логистических решений", особенно для доставки гуманитарных грузов и релокации бизнеса на безопасные территории.

Сейчас сложно, но дальше лучше

Наконец, я уверен, что война станет катализатором многих реформ, в частности, в логистике. Однако это не будут популярные шаги. Сейчас мы начинаем движение с точки, где многие логистические компании приостановили свою деятельность и вынужденно отправили работников в отпуска, а некоторые полностью прекратили работу.

Наш будущий путь можно описать цитатой Джека Ма, основателя Alibaba Group: "Сегодня будет не просто, завтра будет хуже, но послезавтра будет прекрасно". То есть будет сложно, но в конце концов отрасль расцветет. И чтобы это послезавтра наступило, необходимо и дальше активно работать — обратить внимание на те направления деятельности, которые в мирное время были не приоритетными. В частности, следует развивать экспортные логистические решения, современные центры и электронные сервисы. Война показала, что эти факторы критически важны для работы.

В одном я уверен сто процентов: Украина победит, а с ней и весь бизнес — в частности, и логистика.