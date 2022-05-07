- Тип
- Мнение
- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
Будет сложно, но в конце концов отрасль расцветет: логистика во время войны, реформы и будущее индустрии
Какие проблемы логистических компаний во время войны, новые возможности для украинских перевозчиков, а также будущее индустрии.
Разрывы цепочек, разрушение маршрутов
Проблемы логистических компаний заметны сейчас невооруженным глазом: многие отделения буквально уничтожены, мосты взорваны, а большая часть сотрудников вынужденно покинула собственные дома.
Также война исключила с работы ключевые магистральные дороги, соединяющие Запад, Центр и Восток (трассу Львов-Киев и Киев-Харьков). Соответственно, логистические маршруты стали длиннее, с использованием объездов из-за безопасных дорог. Это, в свою очередь, повлияло на увеличение сроков доставки посылок, грузов и т.д.
С приходом войны большинство клиентов логистических компаний остановили свою деятельность. Соответственно, мы также столкнулись с резким падением объемов, что касается как международных, так и внутренних клиентов. В связи с падением объемов нам, в частности, пришлось оптимизировать сортировочный процесс на складах.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Маршруты адресной доставки, которую еще называют доставкой последней мили, также претерпели критические изменения. Все наработанные до этого индивидуальные маршруты доставки в один момент стали неэффективными, и требовали немедленного просмотра своих географических габаритов.
На эффективность также влияли частые воздушные тревоги. Поскольку бизнес должен останавливать производственные процессы на период продолжительности воздушной тревоги.
Среди других проблем:
- Магистральная логистика перестала работать ночью в связи с комендантскими часами и затруднениями на блокпостах.
- Резко сократилась сеть отделений. С окончанием боевых действий в регионах начала восстанавливаться, однако испытала достаточно серьезные разрушения.
- Нам также пришлось перемещать имущество наших клиентов из зон боевых действий для их безопасного хранения, которое производим за свой счет. Это также привело к значительным незапланированным расходам.
Уровень ущерба индустрии оценить сейчас трудно — мы в Meest ежедневно получаем информацию о поврежденном и потерянном имуществе. К сожалению, у других игроков рынка ситуация аналогичная. Для нас сумма ущерба сейчас составляет миллионы долларов США, это можно говорить смело.
Возможность стратегических изменений
Война — это не только поле боя, это тоже экономическое противостояние, и здесь логистика играет ключевую роль. Яркий пример – экспорт зерновых, который Украина преимущественно производит из морских портов. Из-за войны порты заблокированы, а наша экономика теряет львиную долю экспортных поступлений в этой сфере.
Сейчас критически важно усиливать международные партнерства в сфере логистики, а где-то просто просить о временной помощи. Мы уже видим, что Румыния разрешила экспортировать украинское зерно через свой порт, такую же возможность рассматривает Литва и Болгария. Это сложный путь, и он, безусловно, приведет к удорожанию продукции украинского производства. Однако мы сможем сохранить наш экспортный потенциал.
Другое направление – автомобильные перевозки. Международные компании с началом войны приостановили свою работу в Украине по разным причинам. И это, как бы это было удивительно, возможность для отечественных перевозчиков. Европа разрешила нашим компаниям осуществлять двусторонние и транзитные перевозки на бездействии. Если учитывать количество гуманитарной и другой помощи, которая направляется в Украину, у наших компаний сейчас есть возможность не только не остановиться, а наоборот, заменить европейский автомобильный флот на рынке Украины.
Задача государства сейчас упрощать процедуру получения разрешительных документов, либерализовать налоговую и таможенную политику, развивать логистику под военные нужды. Мы видим, что первые шаги уже делаются.
Следует также обратить внимание на оптимизационные процессы, особенно это касается волонтерского движения и гуманитарной помощи. Помог бы некий "маркетплейс логистических решений", особенно для доставки гуманитарных грузов и релокации бизнеса на безопасные территории.
Сейчас сложно, но дальше лучше
Наконец, я уверен, что война станет катализатором многих реформ, в частности, в логистике. Однако это не будут популярные шаги. Сейчас мы начинаем движение с точки, где многие логистические компании приостановили свою деятельность и вынужденно отправили работников в отпуска, а некоторые полностью прекратили работу.
Наш будущий путь можно описать цитатой Джека Ма, основателя Alibaba Group: "Сегодня будет не просто, завтра будет хуже, но послезавтра будет прекрасно". То есть будет сложно, но в конце концов отрасль расцветет. И чтобы это послезавтра наступило, необходимо и дальше активно работать — обратить внимание на те направления деятельности, которые в мирное время были не приоритетными. В частности, следует развивать экспортные логистические решения, современные центры и электронные сервисы. Война показала, что эти факторы критически важны для работы.
В одном я уверен сто процентов: Украина победит, а с ней и весь бизнес — в частности, и логистика.