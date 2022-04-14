Доставка до победного: как Meest перестроил бизнес, пострадавший от войны

Из-за вторжения российских войск на территорию Украины украинский бизнес несет большие финансовые потери. Почтово-логистический оператор Meest не исключение. Пока посылки мирного времени в прошлом, компания размещает в своих офисах временных переселенцев и помогает украинцам бежать от войны.

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Международная почтово-логистическая группа компаний Meest основана уроженцем из Львова Ростиславом Кисилем в 1989 году. За более чем 30 лет работы на международном рынке ему удалось расширить компанию на 44 страны мира. Однако планы по дальнейшему расширению перекроила война в Украине: компании приходится нести и кадровые, и финансовые потери.

Попытки восстановить бизнес

На сегодня Meest Украина не приносит дохода, ведь интернет-торговля в стране на паузе. Однако деятельность компании не остановилась. Оператор работает во многих странах мира, и за счет прибыли, которую генерируют ее международные представительства, Meest удается сохранять бизнес в Украине.

Если до боевых действий украинский бизнес Meest генерировал 100% заработка, то сейчас примерно 7%. Поэтому можно сказать, что бизнес в Украине лег. К примеру, до масштабных боевых действий мы доставляли посылки из более чем 68 международных интернет-магазинов. Ростислав Кисиль Президент компании Meest

Плюс ко всему из-за войны на складах компании накопилось много посылок, доставить которые из-за боевых действий, ведущихся на ряде территорий, сейчас сложно, а иногда и вовсе невозможно. Поэтому в Meest решили хранить посылки на складах за свой счет до тех пор, пока не появится возможность доставить их получателям.

Курьер компании Meest. Фото: пресс-служба Meest

Ухудшает ситуацию и то, что доставка посылок по Украине спросом сейчас не пользуется, несмотря на то, что в компании не поднимали стоимость тарифов и продолжают работать над снижением стоимости доставки.

В основном есть спрос на международные посылки, и они на сегодня являются ключевой бизнес-моделью компании. По этой причине ожидается спрос на доставку товаров из интернет-магазинов Европы, США и Китая с помощью сервиса myMeest, который возобновил работу 5 апреля 2022 года.

Кроме того, чтобы оптимизировать затраты в украинском офисе, Meest пришлось частично сократить персонал. Но в компании намерены сохранить бизнес в Украине. Это даст возможность платить налоги, без которых экономика страны не сможет полноценно работать, а значит, победить в войне будет сложнее.

Мы хотим сохранить бизнес в Украине, поэтому пошли на такие меры. У нас нет дохода, поэтому мы были вынуждены частично сократить людей. Сокращение для нас болезненное, и мы пытались это объяснить сотрудникам. Это вынужденная мера, иначе мы бы не смогли продолжать работать в Украине. Ростислав Кисиль Президент компании Meest

Еще одной мерой стало сокращение бюджетов на маркетинг и рекламу, так как это не первоочередные расходы. Однако даже в такой ситуации Meest продолжает выполнять все услуги, которые были доступны клиентам до начала полномасштабной войны.

Помощь на всех фронтах

Несмотря на отсутствие заработка в Украине, Meest продолжает использовать свои ресурсы, чтобы помочь украинскому народу и военным. Так, в первые дни обстрелов им удалось помочь нескольким сотрудникам из горячих точек переехать в Западную Украину.

Также одной из главных своих миссий в военное время Meest считает доставку гуманитарных грузов в Украину. Их сейчас принимают все офисы компании в разных странах.

Пункты сбора гуманитарной помощи. Фото: пресс-служба Meest

С первых дней обстрелов Meest доставляла гуманитарку из Европы, Канады, Америки. Грузы передаются во львовскую военную администрацию, где их распределяют по городам. Также из представительств компании грузы напрямую доставляют в некоторые общественные и волонтерские организации. Всего за время боевых действий компания перевезла уже более 5 тысяч таких грузов и намерена продолжать.

Это наш способ помочь Украине и людям. А для людей, которые принимают, сортируют и упаковывают эти грузы за границей, это еще один способ воевать там на стороне Украины. Таким образом у каждого есть небольшая возможность сделать свой вклад в победу Украины. Марта Янкив Маркетинг-директор Meest

Также в конце марта совместно с благотворительным фондом Canada-Ukraine Foundation компания запустила доставку в Украину 20-килограммовых наборов еды длительного хранения. Через украинские волонтерские организации такие боксы передаются переселенцам, раненым и всем, кто нуждается в помощи. В состав бокса входит базовый продовольственный набор: крупы, овсянка, рис, макароны, фасоль, консервы, растительное масло, сахар, соль, чай. Этого хватает на месяц на одного человека.

Помогают в Meest и переселенцам. Для них сотрудники HR-департамента организовали в офисах в Западной Украине временное жилье. Особенно остро встал этот вопрос, когда выезд из регионов боевых действий стал массовым.

Сотрудники компании стараются создать комфортные условия для проживания и обеспечить тех, кто нуждается, не только спальными местами, но и продуктами питания, и средствами гигиены. Такие временные убежища и сегодня работают на Волыни, в Тернополе и во Львове.

Переоборудованный офис под гостиницу для переселенцев. Фото: пресс-служба Meest

Также у компании есть благотворительный фонд, средства которого до войны шли на развитие украинской культуры и медицины. Но теперь его переформатировали, и средства перечисляются туда, где они нужнее — для нужд ВСУ и на транспортировку гуманитарных грузов.

У HR-департамента работы прибавилось

Коммуникация и работа с персоналом компании велась с первых дней обстрелов. 24 февраля сотрудники Meest находились в разных городах, так как у компании офисы практически во всех уголках страны. Cо многими из них компания теряла связь, некоторых оперативно удалось эвакуировать из горячих точек. При этом многие сотрудники призывного возраста ушли воевать.

Те, кто выехали за границу, продолжают работать в компании, а также помогают принимать беженцев в своих домах или находят варианты для размещения.

Все это время HR-департамент поддерживает персонал и оказывает психологическую поддержку, а для курьеров и водителей были разработаны правила безопасного передвижения по городу, поэтому в большинстве случаев они доставляют посылки в отделения и почтоматы.

Водитель грузовика Meest. Фото: пресс-служба Meest

Несмотря на частичное сокращение персонала в Украине, в компании уже начали разрабатывать новые проекты за границей, которые будут генерировать рабочие места, чтобы продолжать зарабатывать, ведь часть этих средств Meest будет передавать на благотворительность.