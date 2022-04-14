Доставка до цілковитої перемоги: як Meest перебудував бізнес, який постраждав від війни

Через вторгнення російських військ на територію України український бізнес зазнає великих фінансових втрат. Поштово-логістичний оператор Meest не виняток. Поки посилки мирного часу у минулому, компанія розміщує у своїх офісах тимчасових переселенців та допомагає українцям втекти від війни.

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Міжнародна поштово-логістична група компаній Meest заснована уродженцем зі Львова Ростиславом Кісілем у 1989 році. За більш як 30 років роботи на міжнародному ринку йому вдалося розширити компанію на 44 країни світу. Проте плани щодо подальшого розширення перекроїла війна в Україні – компанії доводиться зазнавати і кадрових, і фінансових втрат.

Спроби відновити бізнес

Сьогодні Meest Україна не приносить доходу, адже інтернет-торгівля в країні на паузі. Проте діяльність компанії не зупинилася – оператор працює у багатьох країнах світу, і за рахунок прибутку, який генерують її міжнародні представництва, Meest вдається зберігати бізнес в Україні.

Якщо до бойових дій український бізнес Meest генерував 100% заробітку, то зараз приблизно 7%. Тому можна сказати, що бізнес в Україні ліг. Наприклад, до масштабних бойових дій ми доставляли посилки більш ніж з 68 міжнародних інтернет-магазинів. Ростислав Кісіль Президент компанії Meest

Плюс до всього через війну на складах компанії накопичилося багато посилок, доставити які через бойові дії, що ведуть на ряді територій, зараз складно, а іноді й зовсім неможливо. Тому в Meest вирішили зберігати посилки на складах власним коштом доти, доки не з'явиться можливість доставити їх одержувачам.

Кур'єр компанії Meest. Фото: пресслужба Meest

Погіршує ситуацію і те, що доставка посилок Україною попитом зараз не користується, незважаючи на те, що в компанії не піднімали вартість тарифів і продовжують працювати над зниженням вартості доставки.

В основному є попит на міжнародні посилки, і вони на сьогодні є ключовою бізнес-моделлю компанії. Тому очікується попит на доставку товарів з інтернет-магазинів Європи, США та Китаю за допомогою сервісу myMeest, який відновив роботу 5 квітня 2022 року.

Крім того, щоб оптимізувати витрати в українському офісі, Meest довелося частково скоротити персонал. Але в компанії мають намір зберегти бізнес в Україні – це дасть змогу сплачувати податки, без яких економіка країни не зможе повноцінно працювати, а отже перемогти у війні буде складніше.

Ми хочемо зберегти бізнес в Україні, тож пішли на такі заходи. Ми не маємо доходу, тому ми були змушені частково скоротити людей. Скорочення для нас болісне, і ми намагалися це пояснити співробітникам. Це вимушений захід, інакше ми не змогли б продовжувати працювати в Україні. Ростислав Кісіль Президент компанії Meest

Ще одним заходом стало скорочення бюджетів на маркетинг та рекламу, оскільки це не першочергові витрати. Проте навіть у такій ситуації Meest продовжує виконувати всі послуги, які були доступні клієнтам до початку повномасштабної війни.

Допомога на всіх фронтах

Незважаючи на відсутність заробітку в Україні, Meest продовжує використовувати свої ресурси, щоб допомогти українському народу та військовим. Так, у перші дні обстрілів їм вдалося допомогти кільком співробітникам із гарячих точок переїхати у Західну Україну.

Також однією з найголовніших своїх місій у воєнний час Meest вважає доставку гуманітарних вантажів до України. Їх зараз приймають усі офіси компанії у різних країнах.

Пункти збору гуманітарної допомоги. Фото: пресслужба Meest

З перших днів обстрілу Meest доставляла гуманітарку з Європи, Канади, Америки. Вантажі передаються до львівської військової адміністрації, де їх розподіляють містами. Також з представництв компанії вантажі безпосередньо доставляють до деяких громадських та волонтерських організацій. Всього за час бойових дій компанія перевезла вже понад 5 тисяч таких вантажів і має намір продовжувати.

Це наш спосіб допомогти Україні та людям. А для людей, які приймають, сортують та пакують ці вантажі за кордоном, це ще один спосіб воювати там на боці України. Таким чином, у кожного є невелика можливість зробити свій внесок у перемогу України. Марта Янків Маркетинг-директорка Meest

Також наприкінці березня спільно з благодійним фондом Canada-Ukraine Foundation компанія запустила доставку в Україну 20-кілограмових наборів їжі тривалого зберігання. Через українські волонтерські організації такі бокси передаються переселенцям, пораненим та всім, хто потребує допомоги. У складі боксу базовий продовольчий набір: крупи, вівсянка, рис, макарони, квасоля, консерви, олія, цукор, сіль, чай. Цього вистачає на місяць харчування на одну особу.

Допомагають у Meest й переселенцям – для них співробітники HR-департаменту організували в офісах у Західній Україні тимчасове житло. Особливо гостро постало це питання, коли виїзд із регіонів бойових дій став масовим.

Співробітники компанії намагаються створити комфортні умови для проживання та забезпечити тих, хто потребує, не лише спальними місцями, а й продуктами харчування та засобами гігієни. Такі тимчасові притулки і сьогодні працюють на Волині, у Тернополі та Львові.

Переобладнаний офіс для переселенців. Фото: пресслужба Meest

Також компанія має благодійний фонд, кошти з якого до війни йшли на розвиток української культури та медицини. Але тепер його переформатували, і кошти перераховуються туди, де вони потрібніші — для потреб ЗСУ та на транспортування гуманітарних вантажів.

У HR-департаменту роботи додалося

Комунікація та робота з персоналом компанії велася з перших днів обстрілу. 24 лютого співробітники Meest знаходилися у різних містах, оскільки компанія має офіси практично у всіх куточках країни. З багатьма з них компанія втрачала зв'язок, декого оперативно вдалося евакуювати з гарячих точок. При цьому багато працівників призовного віку пішли воювати.

Ті, хто виїхали за кордон, продовжують працювати в компанії, а також допомагають приймати біженців у своїх будинках або знаходять варіанти розміщення.

Весь цей час HR-департамент підтримує персонал та надає психологічну підтримку, а для кур'єрів та водіїв були розроблені правила безпечного пересування містом, тому в більшості випадків вони доставляють посилки до відділень та поштоматів.

Водiй вантажiвки Meest. Фото: пресслужба Meest

Незважаючи на часткове скорочення персоналу в Україні, в компанії вже почали розробляти нові проєкти за кордоном, які генеруватимуть робочі місця, щоб продовжити заробляти, адже частину цих коштів Meest передаватиме на благодійність.