Шукаємо продукти, аптеки, волонтерів. Як під обстрілами працює кур'єрський сервіс iPOST

З початком війни кур'єрська служба iPost призупинила свій бізнес на два дні, а потім знову запустила – у новому форматі. Як компанія перебудувала всі процеси, щоб кур'єри продовжили доставляти найнеобхідніші товари навіть у містах, де йдуть бойові дії, в матеріалі Delo.ua.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

На початку 2017 року два підприємці Сергій Жмудь та Максим Плющов заснували сервіс кур'єрської доставки, який назвали iPost. На базі власної кур'єрської онлайн-платформи, де доставки виконуються за принципами краудсорсингу, а також за допомогою власного ресурсу кур'єрів, компанія запустила роботу в усіх містах України.

Попит на доставку зростав все більше і компанія досить швидко стала прибутковою та привабливою для партнерів, а 2 тисячі кур'єрів отримали роботу, здійснюючи доставку за 30 хвилин до дверей у різних містах країни.

Проте 24 лютого 2022 року життя українців та бізнесу змінилося через напад Росії на Україну. Тому компанії iPost довелося адаптуватися до нових реалій, розбудовувати нову бізнес-модель та розпочати співпрацю з волонтерськими організаціями, щоб наблизити Україну до перемоги.

Після початку бомбардувань роботу зупинили лише на два дні

Після початку обстрілу російськими військами українських міст компанія на два дні призупинила свою діяльність, щоб розпочати організацію дистанційної роботи. До війни офіс компанії знаходився в Києві, але тепер співробітники та управлінці працюють удома, деякі в інших містах та країнах, хто прийняв рішення виїхати з Києва у безпечніше місце.

Через війну країну вже залишило понад 3 млн людей, серед яких також є колишні кур'єри сервісу. Якщо у довоєнний час у компанії працювало 2 тисячі осіб, то зараз їх понад 300 осіб у різних містах України. Тобто, від загальної кількості залишилося 15-20% кур'єрів. При цьому команда кур'єрів поступово розширюється, тому що до iPost знову почали звертатися люди, щоб працевлаштуватися кур'єром.

Таким чином компанія у воєнний час дає робочі місця українцям та здійснює важливу функцію доставки необхідних товарів населенню країни.

Самі кур'єри в багатьох містах більш-менш адаптувалися до обстановки і при обстрілі знають, як поводитися. Незважаючи на бомбардування кур'єри продовжують працювати у Бердичеві, Білій Церкві, Білгород-Дністровському, Борисполі, Боярці, Вінниці, Дніпрі, Одесі, Житомирі, Жмеринці, Запоріжжі, Івано-Франківську, Кам'янці-Подільському, Кам'янському, Каневі, Києві та багатьох інших містах.

У компанії зазначили, що для кур'єрів прописали чіткі правила, як поводитися в критичній ситуації. Для кожного міста створено оперативний чат для кур'єрів, де вони можуть обмінюватися інформацією із контакт-центром. Наприклад, якщо в якомусь місті виникають проблеми з безпечним пересуванням, то кур'єри одразу повідомляють про це в оперативному чаті.

В довоєнний час доставка здійснювалася за 30 хвилин по місту. Проте зараз через обстріли та складнощі з пошуком товарів, доставку можна отримати до дверей за 2 години. Якщо не вдається доставити до дверей, то клієнта про це повідомляють та підвозять посилку до будинку.

Зараз доставка як ніколи потрібна, тому що не всі люди можуть піти в магазин або знайти аптеку, що працює. Деякі знаходять працюючі аптеки, але не в змозі вистояти черги, що формуються за ліками. Олександр Кузьменко Керівник відділу маркетингу у IPOST

Медикаменти, їжа та одяг

Після вторгнення російських військ на територію України час поділився на "до" та "після". Також сталося і в бізнесі -- до війни кур'єри компанії iPost доставляли всілякі товари та співпрацювали з десятками компаній, а тепер найпопулярнішим товаром є медикаменти, продукти з супермаркету, одяг та готова їжа з ресторанів у містах, де заклади продовжують роботу.

Наразі iPost відновили співпрацю з “Аптека низьких цін”, “Аптека доброго дня”, liki24, Doc.ua, Master Zoo, Таврія В, Flex.shop, WineTime, Varus, АТБ, Roshen. Але компанія на цьому не зупиняється та на постійній основі запрошують до співпраці нових та старих партнерів.

Ініціатива для добрих справ

Крім бізнесу компанія запустила проект для допомоги волонтерам, щоб об'єднати та посилити ресурси для допомоги українцям. Таким чином, компанія iPost запровадила безкоштовну доставку для всіх волонтерських організацій.

Ми вже співпрацюємо зі службами "Дорога до дому", "Клуб панів", "Група активної реабілітації", "Українська волонтерська служба" та іншими проектами. Ми щодня отримуємо запити на доставку ліків, продуктів, їжі та інших товарів першої необхідності. Доставка товарів першої необхідності користується попитом. Особливо це стосується міст, де відбуваються бойові дії”. Олександр Кузьменко Керівник відділу маркетингу у IPOST

Так сервіс став максимально корисним у цей непростий час не тільки для замовніків послуги, а й кур'єрів, оскільки вони продовжують заробляти навіть доставляючи товари для волонтерських організацій, а компанія покриває всі витрати. Плюс до всього, завдяки доставці кур'єрів все більше людей можуть отримати необхідні товари.

У компанії зазначили, що співпраця із волонтерами буде на постійній основі. Також залучатимуться нові організації для співпраці.

Прибуток відійшов на друге місце

Про заробіток у воєнний час у компанії вирішили не розкривати дані. При цьому бізнес має певну фінансову подушку безпеки, тому готові й надалі вкладати свої гроші для того, щоб допомагати волонтерам, а кур'єрам давати роботу.

Ми маємо фінансові ресурси, щоб здійснювати волонтерську доставку безкоштовно для волонтерських організацій. Тому ми це робитимемо до самого кінця. Олександр Кузьменко Керівник відділу маркетингу у IPOST

Також у компанії переглянули всі бюджети, які призначалися на розвиток компанії, маркетинг, PR та інше. До військових дій iPost активно рекламувалися та залучали клієнтів, щоб вони замовляли товари у партнерів, а доставку вже здійснювали кур'єри сервісу. Наприклад, постійно використовувалася реклама в метро, зовнішня реклама та інше.

Але після початку війни весь бюджет довелося перерозподілити та використати точково під кожне завдання. Тобто, якщо надходить замовлення, то відділ маркетингу намагається залучити якнайбільше волонтерів використовуючи бюджет, виділений на маркетинг.



Нові виклики у воєнний час

Наразі є проблема у кур'єрському ресурсі, бо багато людей виїхало. Також є проблема з пересуванням містами через постійні обстріли.

Сьогодні може бути тихо, а завтра знову сильні обстріли, а за таких умов доставка посилок ускладнюється. Грубо кажучи, ми зараз працюємо в режимі онлайн і кожен день наша компанія оновлює список міст, де ми можемо або тимчасово не можемо здійснювати доставку. Олександр Кузьменко Керівник відділу маркетингу у IPOST

Відсутність можливості доставляти товари пов'язана з режимом комендантської години. Тобто, наприклад, коли у містах на кілька днів забороняють виходити надвір, то відповідно робота зупиняється. І від таких ситуацій кур'єрська служба доставки сильно залежить, тому що складно прогнозувати, скільки вийде доставити посилок та скільки кур'єрів вийдуть на лінію.

До війни в компанії могли прогнозувати кількість доставок на день, то сьогодні немає жодної визначеності, тому що все дуже швидко змінюється, і це загалом впливає на якесь планування у бізнесі. Плюс сервіс кур'єрської доставки залежить від роботи партнерів, які з своїх об'єктивних причин не завжди можуть видавати товар на доставку. Наприклад, ті ж продуктові мережі, коли у них великі черги на касі, вони не обслуговуватимуть кур'єрів.

У компанії додали, що такий бізнес, як кур'єрська доставка, працює в ланцюжку з іншими компаніями, тому здійснення доставки залежить не тільки від ситуації в місті, а й від бізнес-партнерів. Однак у компанії переконані, що бізнес, співробітники та українці починають звикати до військової обстановки, тож згодом працювати буде легше.